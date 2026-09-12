ДПС: Зреят тютюневи протести
Зреят тютюневи протести, напрежението в бранша е голямо. За това алармираха депутати от ДПС и представители на Съюза на производителите на ориенталски...
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Зреят тютюневи протести, напрежението в бранша е голямо. За това алармираха депутати от ДПС и представители на Съюза на производителите на ориенталски...
Зам.-председателят на НС Алиосман Имамов стана дядо за втори път. Днес той почерпи в парламента за новия член в семейството си. Малката Алис се роди в...
София. ДПС ще върне на президента мандата за съставяне на правителство в рамките на този парламент, обяви зам.-председателят на парламентарната група...
София. Алиосман Имамов е зам.-председател на 42-ото Народно събрание и шеф на икономическата комисия в парламента. Потърсихме го с въпроси за новия За...
София. "Личното ми разбиране е, че на консултациите утре трябва да се стигне до общо окончателно решение – ще работи ли парламентът, колко дни и какви...
София. ДПС се готви за предсрочни избори наесен, ако управляващите се провалят на евроизборите. Това обяви Алиосман Имамов, зам.-шеф на движението и н...
София. ДПС ще подкрепи предложението на ГЕРБ за промяна на Изборния кодекс, с което съставът на ЦИК да бъде увеличен и по този начин ДПС да получа...
София. "Появата на независими депутати е закономерен процес. Обикновено цепенето от парламентарните групи е ставало при солидно мнозинство, а новите г...
София. "Въпреки многохилядните протести на тютюнопроизводителите, кампанията по изкупуването на тютюн не върви добре, а в някои региони изобщо не е за...
София. На фона на продължаващите трети ден дебати по член 1 от Закона за държавния бюджет за 2014-та година управляващи и опозиция, чиито представител...
София. "Общият политически митинг с БСП даде реална картина за политическата ситуация в страната", заяви в студиото на "Денят започва" новият зам.-пре...
София. Парламентът избра Алиосман Имамов за заместник-председател на Народното събрание. „За" гласуваха 114 народни представители, „против" – 103, 6...
Не дали диплома на депутата заради името Алиосман
София. Управляващите не успяха да убедят представители на опозиционни партии за направените промени в бюджет 2013. В предаването "Тази сутрин" по бТВ...
София. Депутатът от ДПС Алиосман Имамов поиска финансовото министерство да направи ревизия на харчовете от бюджета на служебното правителство. „Минис...