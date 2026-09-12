Всичко за Алиосман Имамов

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ДПС: Зреят тютюневи протести

ДПС: Зреят тютюневи протести

Зреят тютюневи протести, напрежението в бранша е голямо. За това алармираха депутати от ДПС и представители на Съюза на производителите на ориенталски...

22 януари | 21:00
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И ДПС ще върне мандата

И ДПС ще върне мандата

София. ДПС ще върне на президента мандата за съставяне на правителство в рамките на този парламент, обяви зам.-председателят на парламентарната група...

25 юли | 13:09
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