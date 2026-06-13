Румен Радев връчи престижен орден на посланик Секизкьок
За изключител заслуги и укрепването на двустранните отношения
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За изключител заслуги и укрепването на двустранните отношения
Министър Богдан Богданов се срещна с Н. Пр. Айлин Секизкьок
Личността, която ме вдъхновява, е Ататюрк, казва турският посланик у нас
Илин Димитров на среща с турския посланик
В Бургас се провежда голям българо-турси бизнес форум
Почете загинали войници
Турският посланик се срещна с министъра на отбраната Димитър Стоянов
Посланикът на Р Турция на среща в централата на ДПС
Кметът Тодор Попов се срещна с турския посланик
Айлин Секизкьок каза какво са получили бедстващите хора
Надпреварваме се с времето, заяви Айлин Секизкьок
Искрено благодаря от името на народа на Турция, заяви посланик Айлин Секизкьок
Турските и българските власти, прокуратурата, полицията, разузнаването работят усърдно, каза посланичката
Посланик Айлин Секизкьок написа остро писмо на националното радио
Посланик Айлин Секизкьок благодари на ДПС, че пази идентичността, езика, религията, културата и традициите
Бизнефорум очерта възможноситет за по-добро взаимодействие
Коментирано беше и сътрудничеството между двете държави
Двамата обсъдиха развитието на отношенията в областта на културата между двете страни
Обсъдени бяха въпроси от взаимен интерес по отношение върховенството на закона