Дефект и човешка грешка разбили самолета на AirAsia
Дефектна част и действия на екипажа са причината за разбилия се самолет на AirAsia в Яванско море миналия декември. Тежкият инцидент отне живота на 16...
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Дефектна част и действия на екипажа са причината за разбилия се самолет на AirAsia в Яванско море миналия декември. Тежкият инцидент отне живота на 16...
Телата на двамата пилоти на падналия в Яванско море самолет на компанията "Еър Ейша" са открити от индонезийски спасителни екипи. Световни медии съобщ...
Джакарта. Операцията по изваждането на отломките от падналия в Яванско море самолет на компания AirAsia e прекратена. Това съобщи АФП, цитирайки изявл...
Джакарта. Издирването на отломките на разбилия се самолет на AirAsia. Това съобщи ТАСС и уточни, че спасителните екипи продължават работата си в Яванс...
Джакарта. Спасителни екипи в Яванско море откриха основната част от корпуса на разбилия се пътнически самолет на компания AirAsia. Също така е намерен...
Неуспешен бе първият опит да бъде извадена опашката на катастрофиралия самолет на „ЕърЕйша", който се намира на дъното на Яванско море. Това съобщиха...
Джакарта. Роднините на загиналите при катастрофата на самолета на AirAsia ще получат по 99,4 хиляди долара обезщетение от компанията. Това съобщи пре...
Джакарта. Опашката на самолета на AirAsia е била намерена в Яванско море. Това съобщи в сряда директорът на Националната агенция за издирване и спасяв...
Нискотарифната авиокомпания "ЕърЕйша", чийто самолет се разби на 28 декември със 155 пътници и 7 души 40 минути след излитането от Индонезия за Сингап...
Джакарта. Издирвателните екипи намериха две големи отломки от падналия преди седмица в Яванско море самолет на AirAsia, съобщи днес на официална преск...
Сурабая. Френски експерти се присъединияват към издирването на черните кутии на потъналия в Яванско море самолет на AirAsia. Специалистите осигуряват...
Спасителните екипи на Малайзия са открили телата на още 16 от жервтите на катастрофиралия лайнер на авиокомпанията "Еър Ейша". Това съобщи в петък ком...
Машината на "Еър Ейша" минала през опасен район, известен като "фабрика за бури" Спасители откриха отломките от изчезналия самолет на малайзийската к...
Джакарта. Малайзийският самолет AirAsia, чиито останки бяха намерени три дни след изчезването e поискал разрешение да увеличи надморската височина, но...
Джакарта. Един от самолетите, участващи в издирването на изчезналия вчера малайзийски самолет на авиокомпания AirAsia, е забелязал подозрителни предме...
Джакарта. Операцията по издирването на изчезналия самолет на малайзийската авиокомпания AirAsia бе възобновена. По данни на авиокомпанията на борда на...
Самолет на малайзийски превозвач AirAsia е извършил аварийно кацане заради технически проблем по време на вътрешен полет в страната, съобщи РИА Новост...
Куала Лумпур. Малайзийският самолет Airbus A320-200, изпълняващ полет от Сурабая до Сингапур, който изчезна от радарите, е паднал в морето край остро...
Самолет на AirAsia е изчезнал от радарите на път към Сингапур тази нощ. Това съобщиха световните агенции и уточниха, че на борда му е имало 162 души....