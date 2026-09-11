НСИ обяви 9,9% ръст на БВП, но спрямо локдауна през 2020
Растежът е при търговията, ремонт на автомобили, транспорт
Следете всички новини, анализи и коментари за 2020. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Растежът е при търговията, ремонт на автомобили, транспорт
В сравнение с година по-рано най-голямо увеличение на броя на милионерите регистрират САЩ
Причината са мерките в борбата с Covid-19
Средносрочните наеми са новият тренд на пазара на луксозни къщи и апартаменти
Компанията беше отличена на годишните награди на Българската агенция за инвестиции
Ева Пармакова и 4Magic оглавиха класацията
Драмата "Петима от една кръв" спечели няколко водещи награди на американския Национален съвет на кинокритиците
Все по-често се срещат имена на български ханове и царе
Въпреки коронакризата, бизнесът и гражданите са внасяли добросъвестно данъците и осигуровките
В списъка попадат четири композиции на Ван Морисън
Напуснаха ни известни хора
2020 ни показа, че най-ценното, което имаме, са здравето, семейството и приятелите
Вижте класацията!
Сертифицирани са проекти на стойност над 1 милиард лева, което е рекорд за последните 6 години, каза министър Лъчезар Борисов
Бизнесмените, които спечелиха от пандемията, са от здравния сектор
ТОП 10 на събитията, които разтърсиха света през отиващата си година
Вижте кои родни звезди се сдобиха с наследници
Модата отразява всички важни исторически събития
Πaндeмиятa ce oĸaзa ĸaтaлизaтop зa пpoблeмитe нa peдицa гoлeми ĸoмпaнии, ĸoитo пpeз гoдинитe ycпяxa дa нaтpyпaт огромни дългoвe
Певецът разказа каква е била 2020 г. за него и семейството му