Зеленски реши! Нов посланик в САЩ

Володимир Зеленски обяви Олга Стефанишина за новия посланик на Украйна в САЩ.

Току-що разговарях с Олга Стефанишина, която сега е новият посланик на Украйна в САЩ. Формалните процедури са приключени - днес подписах указ за назначаването ѝ като посланик. Определих ключови задачи за актуализиране на работата на нашето посолство и най-важното - за пълно прилагане на всички споразумения с Вашингтон - споразуменията ни с президента Тръмп и преди всичко в сектора на отбраната", каза Зеленски.

Украинският президент подчерта, че дългосрочната сигурност на Украйна до голяма степен зависи от отношенията ѝ със САЩ.

Зеленски благодари на досегашния посланик Оксана Маркарова за нейната работа по време на годините на пълномащабна война.

"Вече обсъдихме бъдещото сътрудничество и помолих Оксана Маркарова да остане в екипа и да продължи да работи за Украйна", отбеляза Зеленски.

Припомняме, че на 17 юли украинският президент номинира Стефанишина за нов посланик на Украйна във Вашингтон.



Стефаниншина преди това заемаше длъжността вицепремиер по европейската и евроатлантическата интеграция на Украйна.

