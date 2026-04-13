Великобритания няма да участва в блокадата на протока

Великобритания няма да участва в прилагането на американската военна блокада на иранските пристанища, съобщава Би Би Си.

Британски военноморски кораби и войници няма да бъдат използвани за блокиране на ирански пристанища, но британските миночистачи и средства за борба с дронове ще продължат да действат в региона.

Говорител на правителството на Обединеното кралство заяви: „Продължаваме да подкрепяме свободата на корабоплаване и отварянето на Ормузкия проток, което е спешно необходимо за подкрепа на световната икономика и намаляване на разходите за живот у дома.“

По-рано Тръмп каза, че и други страни ще го подкрепят, но кои точно не се съобщава до момента.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com