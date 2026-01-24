Тристранните преговори в Абу Даби започнаха с остър спор за Донбас

Руски, украински и американски представители проведоха в Абу Даби първата среща в този тристранен формат, посветена на условията за прекратяване на четиригодишната война в Украйна, предаде Франс прес. Разговорите се състояха на фона на продължаващи бойни действия и сериозно напрежение около териториалния въпрос, който остава основната пречка за постигане на споразумение.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че именно спорът за териториите е ключовият проблем в преговорния процес и че разговорите ще продължат и утре. Това са първите известни директни контакти между Москва и Киев по американския план за прекратяване на конфликта, започнал през 2022 г. и отнел десетки хиляди животи.

По думите на украинския главен преговарящ Рустем Умеров днешните дискусии са били съсредоточени върху руските условия за край на войната и върху възможните следващи стъпки към „достоен и траен мир“. Той потвърди, че нови срещи са планирани за утрешния ден.

Руската делегация е водена от ген. Игор Костюков, ръководител на военното разузнаване ГРУ, а от страна на САЩ участват специалният пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на президента Доналд Тръмп.

Преговорите се провеждат в изключително труден момент за Украйна. Страната е подложена на интензивни руски удари по енергийната инфраструктура, довели до масови прекъсвания на електричеството и отоплението в условията на зимни студове, особено в Киев. На фронта украинските сили отстъпват под натиска на по-многоброен и по-добре въоръжен противник, докато Киев остава силно зависим от западната финансова и военна помощ.

Кремъл повтори днес едно от основните си условия за край на войната. Говорителят на руското президентство Дмитрий Песков заяви, че украинските въоръжени сили трябва да се изтеглят от Донбас, като подчерта, че без решаване на териториалния спор не може да се очаква дългосрочно споразумение.

Срещата в Абу Даби се проведе ден след разговори на високо равнище в Давос между Зеленски и Тръмп и отделна среща в Москва между руския президент Владимир Путин и американските пратеници. Предишни преки преговори между Русия и Украйна през 2022 г. и по-късно в Истанбул през 2025 г. доведоха единствено до размяна на затворници и военнопленници, припомня Франс прес.

