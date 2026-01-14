Тръмп затегна примката около Гренландия

Дания не успя да промени мнението на Вашингтон относно намеренията си да включи Гренландия в САЩ.

Това заяви датският външен министър Ларс Леке Расмусен след разговорите в Белия дом.

"Не успяхме да променим американската позиция. Ясно е, че президентът има желание да завладее Гренландия. Ясно заявихме, че това не е в интерес на кралството", каза Расмусен.

Той подчерта, че сътрудничеството със Съединените щати трябва да се основава на уважение и да се вземат предвид "червените линии". Но също така каза, че датската и американската страна ще създадат работна група на високо равнище за преговори по ситуацията около острова.

Министърът на външните работи на Гренландия Вивиан Мотцфелдт пък заяви двусмислено, че Гренландия възнамерява да развива двустранни отношения с Вашингтон, но засега не обмисля присъединяване към САЩ.

Както пише вестник VZGLYAD изявленията бяха направени след като датският външен министър Ларс Леке Расмусен и Моцфелдт посетиха Белия дом. На срещата са участвали държавният секретар на САЩ Марко Рубио и вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

Докато течеше срещата, президентът на САЩ Доналд Тръмп настоя Дания незабавно да "напусне" Гренландия в пост в Truth Social.

"Две кучешки шейни не са достатъчни! Само САЩ могат да го направят!!“, написа той като припомни, че датското разузнаване миналата година предупреди за военните цели на Русия и Китай във връзка с Гренландия и Арктика.

Тръмп прикачи към публикацията статия от Just The News, в която се казва, че датското разузнаване предупреждава за "руски и китайски военни амбиции в Гренландия и Арктика."

Тръмп е категоричен, че само САЩ са способни да изтласкат военните сили на Русия и Китай от водите до Гренландия в Арктика.

В същото време датското радио Danmarks Radio (DR) съобщи, че Дания е започнала да прехвърля военно оборудване и авангардни части в Гренландия. Беше отбелязано, че първите, които пристигнаха на острова, бяха командни групи, чиято задача е да осигурят логистична готовност и да подготвят района за разполагане на основните части.

NBC пък съобщи, че САЩ са готови да платят до 700 милиарда долара за покупката на Гренландия, ако американският лидер успее да постигне подходящата сделка. Тази сума включва отпускането на повече от половината от годишния бюджет на Министерството на войната на САЩ за национална сигурност.

Тръмп каза още, че Гренландия е от стратегическо значение за изграждането на противоракетната система Golden Dome и защита на националната сигурност - строителството на "Златния купол".

В социалната мрежа Truth Social той още подчерта, че процесът на присъединяване на този остров към САЩ трябва да бъде ръководен от НАТО.

Коментирайки изявлението на Гренландия, че предпочита да остане част от Дания, той каза, че "това е техен проблем."

Както пише вестник VZGLYAD, противоречията около Гренландия между САЩ и Европа се изострят: според пресата Белият дом е наредил да се подготви план за завземане на острова, а Лондон, Париж и Берлин обсъждат засилване на военното си присъствие в Арктика.

