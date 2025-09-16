Тръмп с тежък удар върху "Ню Йорк Таймс"

"Днес имам голямата чест да заведа дело за клевета и обида на стойност 15 милиарда долара срещу вестник "Ню Йорк Таймс". Това написа президентът на САЩ Доналд Тръмп в публикация в социалната си медийна платформа "Трут соушъл".

Делото ще бъде заведено във Флорида, съобщи Тръмп, без да дава повече подробности по случая.

"Ню Йорк Таймс" не отговори веднага на искането за коментар, посочи Ройтерс.

Тръмп обвини вестника, че лъже за него, семейството му и бизнеса му.

