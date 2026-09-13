Тръмп с тежък удар върху "Ню Йорк Таймс"
Той обвини вестника, че лъже за него, семейството му и бизнеса му
Следете всички новини, анализи и коментари за "ню Йорк Таймс". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Той обвини вестника, че лъже за него, семейството му и бизнеса му
Политиците не успяват да ги овладеят
Иван Кръстев, "Ню Йорк Таймс" Дали президентът на Русия Владимир Путин е този, който ще избере следващия американски президент? Не мисля така. Но чет...
В Либия въоръжени милиции запълниха празнотата, оставена от революцията, която свали един диктатор. В Сирия народното въстание се превърна в гражданск...