Тръмп с ново искане за Иран! Шаш и паника в Техеран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публично се обяви за смяна на правителството в Иран, заявявайки, че е време страната да бъде управлявана от ново ръководство. В изказване от вчера той отправи остри обвинения към властта в Техеран за репресии и масово насилие. Думите му идват на фона на продължителни протести и тежък силов отговор от страна на иранските служби за сигурност.

Обвиненията на Тръмп срещу иранската власт

Пред изданието „Политико“ американският президент заяви, че управляващите в Техеран се крепят чрез репресии и насилие. Той насочи критиките си директно към върховния лидер Али Хаменей, обвинявайки го, че е довел Иран до „пълна разруха“. По думите на Тръмп насилието, използвано от властите, е „в невиждана досега степен“, а ръководството убива хиляди хора, за да запази контрола си. Той добави, че управниците в Техеран трябва да се съсредоточат върху реалното управление на страната, вместо да потискат населението.

Отговорът на Техеран и размяната на обвинения

По-рано иранският върховен лидер отхвърли обвиненията и заяви, че президентът на САЩ е лично замесен в протестите, разтърсили страната през последните седмици. Пред репортери в Техеран аятолахът обвини Тръмп, че е подстрекавал „размирниците“ да не прекратяват протестите. Така размяната на остри думи между Вашингтон и Техеран премина в директен политически сблъсък, който допълнително изостри напрежението.

Протестите и тежкият им човешки отпечатък

Протестната вълна в Иран започна на 28 декември като недоволство на търговци от срива на иранския риал и влошаващата се икономическа ситуация, но бързо прерасна в масов бунт срещу авторитарната система. Органите за сигурност предприеха силови действия за потушаването им, като по данни на ирански активисти има случаи на хора, застреляни умишлено в главата. Правозащитни организации съобщават за над 3400 жертви от началото на вълненията, макар че тези данни са трудни за независима проверка. Според наличната информация протестите към момента изглеждат затихнали, но плътната информационна завеса, наложена от властите, прави реалната картина трудно установима.

