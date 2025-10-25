Тръмп кацна в Катар. Започва най-рискованата му визита

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви възможното участие на Катар в поддържането на мира в ивицата Газа. Не се предвижда участие на европейски и британски войски в тази операция. Обединеното кралство ще се съсредоточи върху обучението на палестински полицаи, които ще трябва да поддържат закона и реда в региона.

Това стана ясно от срещата на Тръмп с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани и министър-председателя на арабската държава шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани на борда на самолета на американския лидер Air Force One.

Машината на Тръмп кацна в Доха за зареждане с гориво на път за Малайзия, където американският лидер ще участва в срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).

Емирът и министър-председателят на Катар се качиха на борда на Air Force One за разговори с президента на САЩ, а кадрите бяха излъчени на живо от Al Jazeera.

"За нас е чест да ви приветстваме на борда", каза Тръмп, наричайки събеседниците си "надеждни съюзници".

"Изразяваме благодарността си към вас. Сега Близкият изток е безопасен и се надяваме, че ще можете да го запазите дълго време", добави американският президент.

Катар е ценен посредник в усилията за установяването на примирието между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" въз основа на план, представен от Доналд Тръмп за прекратяване на започналата преди две години война. Примирието в Газа влезе в сила на 10 октомври.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, който бе на посещение в Израел, също се включи в срещата в Катар. Той ще придружава Тръмп и в азиатската обиколката, която ще продължи цяла седмица, каза говорителят на Белия дом. Заедно с президента са още министърът на финансите Скот Бесент и търговският представител Джеймисън Гриър.

Мирният договор в Малайзия

Очаква се Тръмп да пристигне утре в столицата на Малайзия Куала Лумпур и ще бъде посрещнат от премиера Ануар Ибрахим, за да участва в 47-ата среща на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия, която се провежда от 26 до 28 октомври.

АСЕАН е създадена през 1967 г. и включва досега десет страни от Югоизточна Азия: Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мианмар, Филипините, Сингапур, Тайланд и Виетнам. Утре ще приемат нов член - Източен Тимур.

На срещата се очаква да присъстват освен регионалните лидери, японският премиер Санае Такаичи, китайският премиер Ли Цян, южнокорейският президент Ли Дже-мьон и бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва. Също така ще бъдат лидерите на Южна Африка, Канада, Австралия и Нова Зеландия.

Основните теми ще са гражданската война в Мианмар, териториалните спорове в Южнокитайско море, ситуацията в ивицата Газа, тревожното нарастване на цифровите измами в Югоизточна Азия, задълбочаващата се конфронтация между САЩ и Китай и сериозните предизвикателства в международната търговска система.

В присъствието на Тръмп ще се подпише мирния договор между Тайланд и Камбоджа. През лятото страните имаха граничен военен конфликт, който приключи, след като собственикът на Белия дом заплаши и двете да прекъсне търговията със САЩ.

Малайзия изигра значителна роля в постигането на мира, заяви преди отпътуването Тръмп.

Императорската визита в Япония

Вечерта на 27 октомври президентът на САЩ ще отлети за Япония. Там той ще проведе разговори със Санае Такаичи, първата жена министър-председател на страната, и ще бъде приет от император Нарухито. Това ще бъде четвъртото посещение на Тръмп в Япония от 2017 г. насам и първото от завръщането му в Белия дом през януари 2025 г. По време на предишно пътуване през юни 2019 г. той стана първият чуждестранен лидер, който се срещна с Нарухито, след като той се възкачи на трона.

Тръмп обаче очаква трудни търговски преговори Япония като основен съюзник в Азиатско-тихоокеанския регион Япония. Същото е положението и с другия партньор – Южна Корея. Като част от преговорите за митата през август те обещаха съответно 350 милиарда долара и 550 милиарда долара инвестиции в икономиката на САЩ преди края на втория мандат на Тръмп.

Администрацията на САЩ очаква да използва тези средства за изграждането на газопровод в Аляска и други проекти.

Токио обаче настоява, че тези инвестиции трябва да са от полза за японските компании. А без допълнителни отстъпки от САЩ ще се задълбочи кризата в управляващата коалиция, която вече е в несигурна позиция.

Сеул пък е загрижен, че големите инвестиции към Америка могат да подкопаят местния пазар. Това ще бъде и темата на разговорите при кацането на Тръмп в Южна Корея.

Непредсказуемите преговори със Си Цзинпин

На 29 октомври той пристига южнокорейския град Кьонджу, където от 30 октомври до 1 ноември ще се проведе 32-рата неформална среща на върха на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).

Там той ще се срещна с президента на Южна Корея, ще изнесе реч на вечеря с представители на бизнеса в региона и ще участва в работна вечеря на асоциацията.

АТИС е платформа за сътрудничество между страните от Азиатско-тихоокеанския регион (АТР), създадена през 1989 г. и обединяваща 21 икономики, включително САЩ и Русия, която на срещата ще бъде представена само от вицепремиера Оверчук.

На 30 октомври в кулоарите на форума започва ключовата среща на американския лидер с китайския президент Си Дзинпин.

Три седмици преди срещата Китай наложи нови ограничения за износ на редките метал, използвани в производството на оръжие и високотехнологични индустрии. В отговор САЩ обявиха въвеждането на допълнителни 100% мита върху китайските стоки от 1 ноември.

Тръмп определи действията на Пекин за "изнудване", а Китай описа затягането на контрола върху износа като " защита на националната и международната сигурност".

Според американски медии Тръмп ще се опита да сключи споразумения с други страни от Азия за редките минерали по време на форума.

Предупреждението на Стив Банън

"Това е едно от най-рискованите пътувания, които някой президент на САЩ е правил", каза Стив Банън, един от най-близките хора на Тръмп. Според него китайските власти са обявили "открита икономическа война" на САЩ, а в предстоящите преговори "залогът е възможно най-висок".

През април САЩ и Китай взаимно увеличиха митата съответно до 145% и 125%, а през юни се споразумяха за "примирие", като ги намалиха до 10 и 30%. На 11 август Тръмп подписа изпълнителна заповед за удължаване на намалените мита върху китайските стоки до 10 ноември, като по този начин запази разменните монети за предстоящите преговори.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com