Смъртоносен удар с дронове! Пожар изпепели терминал в Русия

Трима души са загинали, а най-малко осем са били ранени при пожар, избухнал след украинска атака с дронове срещу терминал на пристанището в селището Волна, в руския Краснодарски край. По информация на местните власти, цитирани от ТАСС, ударът е предизвикал силен пожар, който е обхванал част от съоръженията на терминала.

Според областния оперативен щаб огънят вече е овладян и потушен, като към момента не се съобщава за опасност от ново разрастване на пожара, предаде Ройтерс. Властите продължават да изясняват мащаба на щетите и състоянието на пострадалите.

Междувременно руското Министерство на отбраната обяви, че през изминалата нощ силите за противовъздушна отбрана са свалили общо 31 украински безпилотни летателни апарата. По данни на ведомството дроновете са били прехванати и унищожени в интервала между 20:00 часа московско време на 21 януари и 7:00 часа на 22 януари.

Информацията за масираната атака и активната работа на ПВО подчертава ескалацията на напрежението и засиления характер на въздушните удари в региона, докато руските власти продължават да отчитат щети и жертви след поредната нощ на военни действия.

