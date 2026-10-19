Синди Крауфорд проговори за загубата на сина си. Разтърсващи думи

Супермоделът Синди Крауфорд направи първото си изявление след смъртта на своя 27-годишен син Пресли Гербер. В профила си в Инстаграм 60-годишната Крауфорд написа, че тя и семейството ѝ са "повече от съкрушени" от кончината на Пресли.

"Той е мила, красива душа, която обичаше и е обичана, сега и завинаги. Толкова се гордеем с начина, по който той присъстваше в този свят - с доброта и уязвимост. Чувстваме се толкова благословени, че Пресли беше част от живота ни в продължение на 27 години. Благодарни сме за огромната подкрепа и любов от страна на толкова много хора, които познават и обичат семейството ни, а дори и от непознати, които съпреживяват болката ни. Докато се срещнем отново, наше мило момче. Обичаме те завинаги, Мама, Татко и Кая", написа супермоделът, публикувайки чернобяла снимка на сина си с бели ангелски крила.

В поста бяха посочени и датите на раждането и смъртта на Пресли Гербер.

Първородното дете на супермодела и бизнесмена Ранди Гербер почина на 20 септември в реабилитационен център в Калифорния. От полицията съобщиха, че властите разследват смъртта му със съмнение за свръхдоза.

27-годишният Пресли беше модел като майка си и по-малката си сестра Кая, като направи дебюта си на модния подиум за италианската марка Moschino едва на 16-годишна възраст.

Службата за съдебна медицина на окръг Лос Анджелис посочва, че случаят на Гербер е в процес на допълнително разследване. От полицейското управление в Санта Моника заявиха, че няма индикации за насилствена смърт.

В неделя Кая Гербер също посвети публикация на брат си, която включваше видео как двамата танцуват като деца, тяхна снимка близо до океана и писмо от четири страници до "През", написано на син фон.

В писмото тя споделя, че се е страхувала да ѝ продупчат ушите, затова "ти отиде пръв".

"Но когато хванах обицата, която взеха от тялото ти, единственото, за което можех да мисля, беше: Това принадлежи на теб", написа тя.

"Уча се как да те обичам, когато не мога да те видя", написа още тя. "Как да ти кажа нещо, без да взема телефона си, за да ти се обадя. Как да бъда твоя сестра в свят, в който не мога да протегна ръка към теб."

През последните години Пресли Гербер говореше открито за проблемите си с психичното здраве и употребата на наркотици и често сам публикуваше видеа в Инстаграм за това, което наричаше "Понеделници за психичното здраве".

Баща му Ранди Гербър, известен бизнесмен, е съосновател на марката текила Casamigos заедно с Джордж Клуни.