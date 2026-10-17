Успешен финал на безпрецедентна операция в Черно море! „Челси 3“ вече е в Бургас

Дни на напрежение в Черно море завършиха с успешна спасителна операция. Атакуваният с дронове моторен кораб „Челси 3“ (CHELSEA 3) беше изтеглен до пристанище Бургас след сложна акция, проведена при тежки метеорологични условия. Българските власти определиха операцията като безпрецедентна.

„Това е спасителна операция, за която сме изключително доволни, че от втория път е успешна“, заяви пред журналисти министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, който посрещна плавателния съд в Бургас.

Той подчерта, че операцията е осъществена под контрола на Министерството на транспорта и Изпълнителна агенция „Морска администрация“ – Бургас, със съдействието на Военноморските сили и „Гранична полиция“.

Ръководител на акцията е бил капитан Живко Петров, на когото министърът изказа специална благодарност.

Вторият опит се оказа успешен

Изтеглянето на кораба се превърна в сериозно изпитание за спасителните екипи заради силното морско вълнение и влошеното време.

Първоначалният опит за овладяване на плавателния съд беше прекратен на 15 октомври, след като метеорологичните условия създадоха опасност за участниците.

Въпреки това специализираният влекач „Алиот“ успя да достигне до кораба, но прехвърлянето на аварийна група на борда се оказа твърде рисковано.

На следващия ден операцията беше подновена.

В 20:25 часа на 16 октомври тя навлезе в решаващата си фаза и започна буксировката към пристанище Бургас.

В действията по овладяването се включи и „Челси 2“ – друг кораб на същия корабособственик.

„Като Министерство на транспорта сме отговорни дрейфуващи безконтролни кораби да не бъдат оставени в нашето море. Затова направихме всичко възможно корабът да бъде докаран тук“, заяви Георги Пеев.

Дронове атакуваха два кораба край България

Драмата започна на 13 октомври, когато премиерът Румен Радев съобщи за нови нападения с дронове срещу плавателни съдове в Черно море, недалеч от българското крайбрежие.

„Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, беше атакуван на 17 морски мили източно от Бяла.

Всички 15 души от екипажа му бяха спасени.

Корабът е пътувал без товар от турското черноморско пристанище Гиресун към Джурджулещ.

Далеч по-тежка се оказа съдбата на другия атакуван плавателен съд – „Ейч Ес Дигнити“ (HS Dignity), плаващ под флага на Гвинея-Бисау.

Той беше ударен от дрон и потъна на 17 морски мили източно от Шабла. В района беше организирана мащабна издирвателно-спасителна операция.

Военната прокуратура започна разследване

Междувременно Военно-окръжната прокуратура в София образува досъдебно производство по повод атаката срещу „Челси 3“.

Разследването е започнало след постъпил сигнал с твърдения за извършено престъпление в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Предстои да бъдат изяснени обстоятелствата около нападението, маршрутът и собствеността на плавателния съд, както и други факти от значение за разследването.

Успешното изтегляне на „Челси 3“ позволява компетентните органи да извършат необходимите проверки и огледи на кораба.

Така след няколко дни на сериозно напрежение в морето България успя да прибере повредения плавателен съд на безопасно място. Въпросите около атаката обаче остават и предстои разследващите да установят кой стои зад нея.