Русия обяви удар по товарен кораб в Черно море! Масирани атаки срещу три украински града

Черно море отново се превърна в арена на военни действия. Русия обяви, че е поразила товарен кораб, пътуващ към украинското пристанище Одеса, за който твърди, че е превозвал товари с военно предназначение.
Съобщението беше направено тази сутрин, 17 октомври, от Министерството на отбраната на Руската федерация, предаде ТАСС.
Засега информацията за удара, както и твърденията за характера на превозвания товар, не са потвърдени от независими източници, съобщава БТА.
Новината идва на фона на зачестилите атаки срещу търговски плавателни съдове в Черно море, които засилват опасенията за сигурността на корабоплаването в региона.
Москва обяви нови удари срещу украинската инфраструктура
Руското военно министерство съобщи и за масирана атака през изминалата нощ срещу три обекта, които според Москва обслужват Въоръжените сили на Украйна.
Една от целите е била металургичен комбинат в Кривой Рог, родния град на украинския президент Володимир Зеленски.
Руската страна твърди, че предприятието е използвано за осигуряване на продукция за украинската военна промишленост.
Втората мишена е било предприятие за производство на трансформатори в Запорожие.
Третият атакуван обект, според руското съобщение, е електрическа подстанция в Житомир, която е осигурявала електроенергия за заводи, работещи за украинската армия.
И тези данни не са независимо потвърдени. Към момента няма проверена информация за действителните щети върху посочените съоръжения.
По-рано тази сутрин украинските Военновъздушни сили предупредиха за изстреляни руски ракети по посока на Запорожие и Кривой Рог, съобщи украинската агенция Укринформ.