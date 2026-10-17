Русия обяви удар по товарен кораб в Черно море! Масирани атаки срещу три украински града

Черно море отново се превърна в арена на военни действия. Русия обяви, че е поразила товарен кораб, пътуващ към украинското пристанище Одеса, за който твърди, че е превозвал товари с военно предназначение.

Съобщението беше направено тази сутрин, 17 октомври, от Министерството на отбраната на Руската федерация, предаде ТАСС.

Засега информацията за удара, както и твърденията за характера на превозвания товар, не са потвърдени от независими източници, съобщава БТА.

Новината идва на фона на зачестилите атаки срещу търговски плавателни съдове в Черно море, които засилват опасенията за сигурността на корабоплаването в региона.

Москва обяви нови удари срещу украинската инфраструктура

Руското военно министерство съобщи и за масирана атака през изминалата нощ срещу три обекта, които според Москва обслужват Въоръжените сили на Украйна.

Една от целите е била металургичен комбинат в Кривой Рог, родния град на украинския президент Володимир Зеленски.

Руската страна твърди, че предприятието е използвано за осигуряване на продукция за украинската военна промишленост.

Втората мишена е било предприятие за производство на трансформатори в Запорожие.

Третият атакуван обект, според руското съобщение, е електрическа подстанция в Житомир, която е осигурявала електроенергия за заводи, работещи за украинската армия.

И тези данни не са независимо потвърдени. Към момента няма проверена информация за действителните щети върху посочените съоръжения.

По-рано тази сутрин украинските Военновъздушни сили предупредиха за изстреляни руски ракети по посока на Запорожие и Кривой Рог, съобщи украинската агенция Укринформ.