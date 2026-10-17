Изкара само 5 дни! Тръмп уволни говорителката си след грандиозен гаф и скандал с дипломата ѝ

Пет дни, една пресконференция и край на кариерата пред микрофоните на Белия дом. Кейти Закария, която едва в понеделник зае поста на говорител на американския президент Доналд Тръмп, вече е освободена от длъжност. Светкавичната раздяла дойде след поредица от публични гафове, критики към представянето ѝ и разкрития за юридическата ѝ квалификация.

За напускането съобщи германската агенция ДПА, позовавайки се на представител на американската президентска администрация. Според Ройтерс решението е взето от Белия дом, а двама американски служители потвърждават, че Закария е била освободена.

Първоначално официалният представител не посочил причината за раздялата, нито кой ще наследи Закария на един от най-видимите постове във Вашингтон.

Самата тя предпочете да се сбогува с благодарности.

„За мен беше чест да работя за него“, написа вече бившата говорителка в социалната мрежа Екс, визирайки Доналд Тръмп.

Тръмп я предупредил: На твое място бих преосмислил нещата

Няколко часа преди да стане известно, че Закария напуска поста, американският президент сам намекна, че престоят ѝ в Белия дом може да се окаже изключително кратък.

Пред журналисти във Вашингтон той разказа, че е посъветвал новата си говорителка да помисли дали изобщо иска да остане на тази длъжност.

„Казах ѝ честно: ако бях на твое място, щях да преосмисля нещата“, заяви Тръмп.

Президентът добави, че медиите са се отнесли с нея „много лошо“, и изрази съмнение дали човек може да бъде щастлив на подобна работа.

Но зад публичната му загриженост според американските медии се криело и сериозно недоволство от представянето ѝ.

Изданието „Политико“ съобщава, че в тесен кръг Тръмп се оплаквал от липсата на талант у Закария и дори смятал, че тя не трябва да се появява по телевизията.

Телевизия Си Би Ес Нюз, от своя страна, твърди, че през краткия си престой в Белия дом Закария била „необичайно изолирана“ и на практика не изпълнявала пълноценно функциите си.

Пресконференция, която приключи за 14 минути

Проблемите започнаха почти веднага след назначаването ѝ.

На 13 октомври Закария се появи за първи път пред журналистите в залата за брифинги на Белия дом. Очакванията бяха големи, но дебютът приключи само след около 14 минути.

Новата говорителка отговори на въпроси на едва трима журналисти, при това от медии, смятани за благосклонни към президента – „Брайтбарт“, „Фокс нюз“ и „Дейли мейл“.

След това внезапно сложи край на пресконференцията.

Представянето ѝ предизвика остри критики заради колебливите отговори, четенето от предварително подготвен текст и очевидното напрежение.

Закария допусна и куриозен лапсус, когато вместо „съпругът ми“ използва израза „моят президент“, преди да се поправи.

Първоначално Тръмп защити дебюта ѝ и заяви, че според него тя се е представила много добре.

Но няколко дни по-късно настроението очевидно се беше променило.

Скандалът с адвокатския изпит

Най-сериозният удар върху репутацията на Закария дойде след появата на въпроси за юридическата ѝ квалификация.

Тръмп я беше представил като адвокат, а самата тя многократно говорела за професионалния си опит в юридическата сфера.

Журналистически проверки обаче не откриха доказателства, че Закария притежава лиценз за упражняване на адвокатска професия в който и да е американски щат или във Вашингтон.

Тя действително е завършила право в университета „Пепърдайн“ през 2011 година, но дипломата от юридически факултет сама по себе си не дава право на адвокатска практика в САЩ.

В четвъртък вечерта Закария призна в телевизионното предаване на Шон Ханити по „Фокс нюз“, че не е издържала адвокатския изпит.

На въпрос дали някога се е явявала повторно, тя отговори отрицателно.

Признанието допълнително засили критиките към новата говорителка, която само дни по-рано беше уверявала, че има необходимата квалификация за юридическата дейност, с която се е занимавала.

Закария защити себе си с аргумента, че е работила в областта на международното търговско право и че за поста в Белия дом е била назначена като специалист по комуникации, а не като юрист.