САЩ определи краен срок за преговорите с Иран

Американските власти възнамеряват да завършат уреждането на конфликта с Иран до 9 април.

Това съобщи Ynet, позовавайки се на няколко източници.

Американската страна определи тази дата като "ден на края на войната", каза източникът.

До този момент, според него, остават 21 дни, които ще бъдат използвани "за война и преговори".

Източникът твърди, че изборът на датата е свързан с плановете на президента на САЩ Доналд Тръмп да пристигне на честването на Деня на независимостта на Израел (21-22 април), където трябва да получи най-високото държавно отличие на страната – Израелската награда.

Източниците добави, че преговорите между Съединените щати и Иран са насрочени за тази седмица в Пакистан.

Според Axios, посредническите страни - включително Турция, Египет и Пакистан, са в контакт за организиране на тази среща на върха.

Очаква се основният представител на американската страна да бъде вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс. Иранската делегация може да бъде ръководена от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф.

По-рано, в интервю за Fox, Тръмп призна, че споразумение може да бъде сключено в следващите пет дни. В интервю за CNN той каза, че страните имат интерес да постигнат споразумения. Ако преговорите се провалят, Съединените щати ще продължат да нанасят удари по Иран, заяви ръководителят на Белия дом.

