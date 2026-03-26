Руски удари убиха хора в Харков, атакуван е и дунавският Измаил

Руски атаки погубиха двама души в украинския град Харков и околностите му, а удари по дунавския Измаил нанесоха щети на пристанищна и енергийна инфраструктура. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на украински официални представители. По данни на местните власти има и ранени, а пораженията засягат ключови обекти. Съобщения за жертви има и от руската Белгородска област след украински атаки.

Прокуратурата в Харковска област съобщи в Телеграм, че жена, ранена при атака срещу града, е починала в болница. При удари по два района на Харков са ранени девет души, а в погранична зона руски дрон е убил мъж в автомобила му. Градът остава една от основните цели на руските атаки заради близостта си до границата.

В югозападната част на Украйна местните власти в Измаил съобщиха за щети по пристанището и по енергийни съоръжения след въздушен удар. Градът е стратегически важен за износа по река Дунав и атаките там предизвикват тревога за сигурността на трафика в региона.

От руската страна губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков заяви, че украински дронове са убили 18-годишен мъж на мотоциклет и жена в автомобил в град Грайворон. Регионът редовно е под обстрел, като миналата седмица четирима души загинаха при атака срещу обществена сграда в Белгород.

В Москва кметът Сергей Собянин обяви, че през нощта са били прехванати и унищожени 17 украински дрона, насочени към столицата. Ройтерс отбелязва, че тази информация не може да бъде независимо потвърдена.

Сблъсъците показват продължаваща ескалация по фронта и разширяване на обхвата на ударите, включително в райони с ключово икономическо значение като дунавските пристанища.

