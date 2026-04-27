Рокада на върха в ООН. Четирима в битка за стола на Гутериш

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш се оттегля от поста в края на годината. Четирима души се борят да го наследят начело на организацията, поставени под натиск да намалят разходите и да докажат своята значимост. Това пише Ал-джазира, цитирана от news.bg.

Четирите лица са преминали през "най-трудното интервю в света", проведено от председателя на Генералната асамблея на ООН Аналена Бербок. Възможно е страните членки на ООН да номинират и други кандидати.

Мишел Бачелет

Един от фаворитите за поста е 74-годишната Мишел Бачелет. Тя е мощен поддръжник на правата на жените. Бечелет успява да превърна организацията "ООН Жени" в световна институция. Кандидатурата й е издигната от 3 страни. Родната й страна Чили обаче оттегли подкрепата си, след като крайно-дясно правителство дойде на власт в Сантяго. Консервативни политици в САЩ призоваха за вето на номинацията й заради подкрепата й за абортите.

Мишел Бачелет е първата жена президент на Чили (2006-2010 г.). В периода 2010-2013 г. е изпълнителен директор на "ООН Жени". В периода 2014-2018 г. кара втори мандат като президент на Чили. От 2018 до 2022 г. е върховен комисар на ООН по правата на човека.

Рафаел Гроси

Считан за един от потенциалните наследниците на Гутериш, Рафаел Гроси е фокусиран върху реформите и е готов да ги пренесе на следващото ниво. Като ръководител на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) той води преговорите за ядрената сделка с Иран, след оттеглянето на Доналд Тръмп от разговорите през 2018 г. Освен това той успя да вкара екип на МААЕ в Запорожката ядрена централа, която в момента е под руски контрол. Гроси е на 65 г.

В периода 2010-2013 г. е зам.-шеф на МААЕ. От 2013-2019 г. е посланик на Аржентина в Австрия. През 2019 г, застава начело на МААЕ. Той заема поста и в момента.

Ребека Гринспан

70-годишната Ребека Гринспан издига като свой приоритет постигането на мир. Според нея хората не вярват на ООН, както са го правили в миналото. Тя предупреждава, че времето да се промени това, изтича. Като ръководител на търговията на ООН тя спомогна за постигането на черноморската зърнена сделка, чрез която 32 украинско зърно бяха изнесени, въпреки руската инвазия.

Родителите й напускат Европа След Втората световна война, която тя твърди, че свързва мирогледа си, с произхода на ООН, и с ролята на организацията в предотвратяването на конфликти.

В периода 1994-1998 г. е вицепрезидент на Коста Рика. От 2010-2014 г. е заместник-генерален секретар на ООН и помощник-администратор на програмата за развитие. От 2014 до 2021 г. е начело на Иберо-американския генерален секретариат. От 2021 г. до сега ръковод Конференцията на ООН за търговия и развитие.

Маки Сал

Сред основните кандидати е и сенегалецът Маки Сал, който е на 64 г. Той смята, че опитът му като президент ще е от полза, ако оглави ООН. Сал е осъществил редица големи инфраструктурни проекти в Сенегал. Той има ключова роля за развитието на Африка.

Според него е важно да се подпомагат развиващите се страни, затрудняващи да изплащат дълга си. Той се застъпва за преразглеждане на ролята на Съвета по сигурността на ООН. Сал подкрепя реформите I строгите мерки за постигане на добри резултати.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com