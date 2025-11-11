Робърт де Ниро поднесе най-голямата изненада на Америка

Американската киноикона Робърт де Ниро се включи активно в политическия живот, създавайки заедно с бившия държавен служител Майлс Тейлър и предприемача Ксандър Шулц ново движение, наречено „Съпротива“. То се представя като платформа за „мирна, законна и решителна съпротива“ срещу, по думите на учредителите, „злоупотребите с власт“ на президента Доналд Тръмп.

Съобщението дойде дни след изборите за кмет на Ню Йорк и губернатори на щатите Ню Джърси и Вирджиния, спечелени от демократическите кандидати – сигнал за възможно възраждане на Демократическата партия година след поражението ѝ в президентската надпревара.

„Съпротива“ и личната мисия на Де Ниро

В публикуван видеоклип на сайта на движението актьорът призова американците „да се обединят, за да спасят страната си“ от това, което нарече „глупост, корупция и отмъщение“. „Всички ние сме съсипани от това, което се случва в нашата страна… но трябва да направим много повече“, казва той, като визира протестите срещу Тръмп през октомври. Видеото завършва с образа на президента, показан със свинска зурла – символичен жест, който предизвика бурни реакции.

Де Ниро, дългогодишен критик на Тръмп, още през 2016 г. го нарече „срам за страната“, „мошеник“ и „клоун, който не плаща данъците си“. За актьора новият проект е логично продължение на тази позиция. „Благодарение на „Съпротива“ всеки ще може да се присъедини към общност от смели хора и да намери начини да се бори,“ заяви той.

Обществени реакции и скептицизъм

Според проучване на „ЮГав“ 51% от американците признават, че гледат по-негативно на знаменитости, когато те се ангажират политически, а 64% казват, че не искат да знаят техните възгледи. Въпреки това част от обществото подкрепя действията на Де Ниро, виждайки в тях смелост и последователност.

„Той просто казва на висок глас, че не приема онова, което вижда,“ коментира нюйоркчанката Кат, цитирана от „Депеш“. Нейният приятел Марк обаче не е съгласен: „На хората им писна привилегировани звезди да им казват какво да мислят. Тръмп е продуктът на Америка.“

От политическата сцена до римските прожектори

Броени дни след старта на движението си Де Ниро замина за Рим, където участва в кинофестивала „Аличе в града“, посветен на млади таланти. Там получи и „Капитолийската вълчица“ – най-високото отличие на италианската столица за заслуги към културата. Кметът на Рим Роберто Гуалтиери го нарече „творец, чиито роли са написали историята на киното“.

В италианската столица актьорът откри и нов хотел и ресторант от веригата „Нобу“, на стойност 135 млн. долара – бизнес, който развива съвместно с Нобу Мацухиса и Меир Тепер. По време на церемонията по откриването, включваща японския ритуал „Кагами-Бираки“, италианските медии отбелязаха иронията – Де Ниро, който се изправя срещу милиардери като Тръмп, сам е магнат в света на луксозните имоти.

