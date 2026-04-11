Разкриха таен план на Китай за сенчеста подкрепа за Техеран!

Американското разузнаване засича тревожен сигнал, който може да разклати крехкото равновесие в Близкия изток. Според данни, цитирани от няколко източника, включително Си Ен Ен, Китай се готви да достави нови системи за противовъздушна отбрана на Иран в рамките на седмици - ход, който поставя под въпрос реалните намерения на Пекин след обявеното примирие. На този фон се очаква среща между Доналд Тръмп и Си Цзинпин, която може да се окаже ключова за бъдещето на конфликта.

Оръжия в сянка на примирието

Разузнавателните оценки сочат, че Техеран използва временното прекратяване на бойните действия като възможност да възстанови военния си потенциал. Именно тук се появява ролята на Пекин, който според източниците подготвя доставка на преносими зенитно-ракетни системи от типа MANPADS - оръжия, които вече са доказали способността си да създават сериозна заплаха за нисколетящи военни самолети. Подобна доставка би могла да промени тактическата картина при евентуално подновяване на бойните действия.

Опит за прикриване на произхода

Два от източниците твърдят, че Китай работи по схема за пренасочване на доставките през трети държави, за да се прикрие реалният им произход. Тази практика не е нова, но в настоящия контекст придобива особена тежест, тъй като позволява на Пекин да запази формален неутралитет, докато на практика оказва подкрепа.

Официално отрицание от Пекин

От китайското посолство във Вашингтон категорично отричат информацията. „Китай никога не е предоставял оръжия на която и да е страна в конфликта; тези твърдения са неверни“, заявява говорител. В същото време Пекин настоява, че работи за деескалация и прекратяване на бойните действия, като призовава САЩ да се въздържат от „неоснователни обвинения“.

Стратегия на баланс и интереси

Зад официалната позиция обаче стои по-сложна геополитическа логика. Според анализатори Китай няма интерес от пряко въвличане във войната, която би противопоставила страната на САЩ и Израел. Вместо това Пекин се стреми да запази ролята си на партньор на Иран - държава, от която зависи в значителна степен за енергийните си доставки - като същевременно поддържа външен образ на неутралност.

Военен баланс и глобални последици

Доставката на подобни системи би означавала ново ниво на подкрепа за Техеран след началото на военната кампания на САЩ и Израел през февруари. До момента китайски компании са предоставяли технологии с двойна употреба, но директното снабдяване с оръжие би било качествено различен ход. В същото време Русия също играе своя роля, като според данни на Си Ен Ен предоставя разузнавателна информация на Иран, подпомагайки го да насочва удари срещу американски цели в региона.

Крехкото равновесие пред ново изпитание

Всичко това се развива в момент, когато примирието между Вашингтон и Техеран остава изключително нестабилно. Дори ограничени доставки на нови оръжия могат да се окажат достатъчни, за да променят динамиката на конфликта. На този фон предстоящата среща между Доналд Тръмп и Си Цзинпин придобива още по-голямо значение - като възможност за дипломатически пробив или като сцена за ново геополитическо напрежение.

