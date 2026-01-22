Програмната реч на Тръмп в Давос: САЩ се завръщат - по-големи, по-силни, по-добри от всякога

Президентът Доналд Тръмп отправи критики към европейските лидери по време на изказването си на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, пише Newsweek.

Отношенията на Вашингтон с дългогодишните европейски съюзници се обтегнаха на фона на призивите на Тръмп Съединените щати да придобият Гренландия. Това напрежение се усещаше и по време на форума, където тази седмица са се събрали лидери от цял свят, за да обсъдят бъдещето на глобалната икономика.

Тръмп разкритикува европейските лидери, за които заяви, че са позволили страните им да станат неузнаваеми, по време на изказването си в сряда. Той ги упрекна за подходите им към икономическите и имиграционните въпроси.

„Този следобед искам да обсъдя как постигнахме това икономическо чудо. Как възнамеряваме да повишим жизнения стандарт на нашите граждани до нива, каквито никога не сме виждали преди“, каза той. „И може би как и вие, на местата, откъдето идвате, бихте могли да се справите много по-добре, ако следвате това, което правим ние, защото определени места в Европа, честно казано, вече дори не са разпознаваеми.“

Той добави, че има предвид това „не по положителен начин“, а „по много негативен начин“. Каза, че обича Европа, но според него тя не се движи в правилната посока.

„През последните десетилетия във Вашингтон и европейските столици се наложи общоприето убеждение, че единственият начин за растеж на модерна, западна икономика е чрез непрекъснато увеличаване на държавните разходи, неконтролирана масова миграция и безкраен внос от чужбина“, каза той. „Че достъпната енергия трябва да бъде заменена от Зелената голяма измама и че държавите могат да бъдат поддържани чрез внос на нови и напълно различни населения от далечни земи.“

Според Тръмп държавите, които са възприели този подход, са обърнали „гръб на всичко, което прави нациите богати и силни“.

„Съвсем откровено, много части от нашия свят се разрушават пред очите ни, а лидерите дори не разбират какво се случва. А тези, които разбират, не правят нищо по въпроса“, добави той.

Пълният текст на речта на Доналд Тръмп в Давос

„Много ви благодаря, Лари. Радвам се отново да бъда в красивия Давос, Швейцария, и да се обърна към толкова много уважавани бизнес лидери, толкова много приятели, няколко врагове, както и към всички изтъкнати гости. Това е истински елит.

Ще кажа, че дойдох на тазгодишния Световен икономически форум с наистина феноменални новини от Америка. Вчера се навърши една година от моята инаугурация и днес, след 12 месеца отново в Белия дом, нашата икономика процъфтява — растежът е експлозивен, производителността рязко се увеличава, инвестициите скачат, доходите растат. Инфлацията беше победена. Нашата доскоро отворена и опасна граница е затворена и на практика непробиваема. А Съединените щати са в разгара на най-бързия и най-драматичния икономически обрат в историята на страната ни.

По време на администрацията на Байдън Америка беше измъчвана от кошмара на стагфлацията — тоест нисък растеж и висока инфлация, рецепта за мизерия, провал и упадък.

Но сега, след само една година от моите политики, ставаме свидетели на точно обратното — практически няма инфлация и има изключително висок икономически растеж. Растеж, какъвто, вярвам, съвсем скоро ще видите — такъв, какъвто нашата страна никога не е виждала досега. Може би нито една страна не е виждала подобен растеж през последните месеци. През последните три месеца базисната инфлация е едва 1,6 процента. Междувременно растежът за четвъртото тримесечие се очаква да бъде 5,4 процента — много повече, отколкото който и да е, освен мен и още няколко души, беше прогнозирал след изборите.

Фондовият пазар отбеляза 52 рекордни исторически върха — и това само за една година, 52 рекорда, които добавиха 9 трилиона долара стойност към пенсионните фондове, сметките 401(k) и спестяванията на хората. Хората се справят много добре. Те са много доволни от мен. От моята инаугурация насам над 1,2 милиона души бяха извадени от програмите за хранителни помощи.

И след четири години, в които Байдън осигури по-малко от 1 трилион долара нови инвестиции в страната ни — замислете се, по същество значително под 1 трилион за четири години — ние си осигурихме ангажименти за рекордните 18 трилиона долара. А когато излязат окончателните данни, смятаме, че те ще бъдат по-близо до 20 трилиона долара инвестиции. Това никога не е било постигано от която и да е държава по което и да е време — дори не е близо.

Само преди малко повече от една година, при радикалната левица на демократите, ние бяхме мъртва държава. Сега сме най-горещата държава навсякъде по света.

Всъщност икономиката на Съединените щати е на път да расте с двойно по-висок темп от този, който Международният валутен фонд прогнозира още миналия април. И с моите политики за растеж и мита, този темп трябва да бъде още по-висок. Аз наистина вярвам, че можем да сме много над това ниво.

Това са страхотни новини и те са добри за всички нации. САЩ са икономическият двигател на планетата. И когато Америка просперира, целият свят просперира. Така е било исторически. Когато ние се сриваме, всички ни следват надолу, а когато се издигаме — ни следват нагоре. И сме в момент, в който, честно казано, не вярвам някога да сме били. Никога не съм мислил, че можем да го постигнем толкова бързо.

Най-голямата ми изненада е, че мислех, че ще отнеме повече от година — може би година и един месец. Но това се случи изключително бързо.

Този следобед искам да говоря за това как постигнахме това икономическо чудо, как възнамеряваме да повишим жизнения стандарт на нашите граждани до нива, каквито никога не са били виждани, и може би как и вие — на местата, откъдето идвате — можете да се справите много по-добре, ако следвате това, което правим ние. Защото, честно казано, определени места в Европа вече дори не са разпознаваеми. Те не са разпознаваеми.

Можем да спорим за това, но всъщност няма спор. Приятели се връщат от различни места. Не искам да обиждам никого, като казвам, че не го разпознавам — и това не е в положителен смисъл. Това е в много негативен смисъл. Аз обичам Европа и искам да видя Европа да се справя добре, но тя не се движи в правилната посока.

През последните десетилетия във Вашингтон и европейските столици се наложи общоприето убеждение, че единственият начин за растеж на модерна западна икономика е чрез непрекъснато увеличаване на държавните разходи, неконтролирана масова миграция и безкраен внос от чужбина. Консенсусът беше, че така наречените „мръсни“ работни места и тежката индустрия трябва да бъдат изнесени другаде, че достъпната енергия трябва да бъде заменена от Зелената голяма измама и че държавите могат да бъдат поддържани чрез внос на нови и напълно различни населения от далечни земи.“

Това беше пътят, по който администрацията на „сънливия“ Джо Байдън и много други западни правителства много глупаво поеха, обръщайки гръб на всичко, което прави нациите богати, могъщи и силни. А има толкова много потенциал в толкова много държави. Резултатът бяха рекордни бюджетни и търговски дефицити и нарастващ държавен дълг, подхранван от най-голямата вълна на масова миграция в човешката история. Никога не сме виждали нещо подобно.

Съвсем откровено, много части от нашия свят се разрушават пред очите ни, а лидерите дори не разбират какво се случва. А онези, които разбират, не правят нищо по въпроса. Почти всички така наречени експерти предсказваха, че плановете ми да сложа край на този провален модел ще предизвикат глобална рецесия и неудържима инфлация, но ние доказахме, че грешат. Всъщност е точно обратното.

Само за една година нашата програма доведе до трансформация, каквато Америка не е виждала от над 100 години. Вместо да затваряме енергийни централи, ние ги отваряме. Вместо да изграждаме неефективни, поглъщащи пари и губещи вятърни генератори, ние ги демонтираме и не одобряваме нови. Вместо да овластяваме бюрократите, ние ги уволняваме — и те отиват да работят в частния сектор за два или три пъти по-високи заплати от тези в държавната администрация. Така че първоначално ме мразеха, когато ги уволнихме. А сега ме обичат.

Вместо да повишаваме данъците върху местните производители, ние ги намаляваме и увеличаваме митата за чуждите държави, за да платят за щетите, които са причинили. За 12 месеца премахнахме над 270 000 бюрократи от федералните ведомости — най-голямото едногодишно съкращение на държавна заетост от края на Втората световна война. Никой не очакваше това, но нямаше друг избор, ако искаме да направим страната велика. Не може всички да работят на федерални длъжности.

Съкратихме федералните разходи със 100 милиарда долара и намалихме бюджетния дефицит с 27 процента само за една година. И той ще спадне още значително, което рязко ще свали инфлацията от рекордните нива при администрацията на Байдън. При тях тя растеше всеки месец — нагоре, нагоре и нагоре.

Обещах да премахвам по 10 стари регулации за всяка нова регулация, но вместо това досега сме премахнали 129 регулации за всяка една новоодобрена. Всеки път, когато дойдат с ново правило, ние махаме поне 10. А засега средното е 129 — ако можете да повярвате.

През юли приехме най-големите данъчни облекчения в историята на САЩ, включително без данък върху бакшишите, без данък върху извънредния труд и без данък върху социалните осигуровки за нашите възрастни хора. Осигурихме и 100-процентно отписване на разходите — това е нещото, което най-много им харесва — както и бонус амортизация за цялото ново оборудване и капиталови инвестиции, за да помогнем на компаниите да се разширяват и да преместват производството си в Америка. Те са влюбени в това. Строят завод и могат да приспаднат разхода веднага — целия — вместо да чакат 38 до 41 години, както беше преди. Това е истинско чудо. Никой не е вярвал, че която и да е държава може да го направи. Ние го направихме.

Това беше и причината първият ми мандат да бъде най-успешният четиригодишен мандат, който някога сме имали от финансова гледна точка. А сега го надградихме — това е 10-годишна програма, а не едногодишна, но приспадането остава възможно в рамките на една година. Преди беше 38 до 41 години.

С митата радикално намалихме раздуващия се търговски дефицит, който беше най-големият в световната история. Губехме над 1 трилион долара всяка година — и това просто се прахосваше. Но само за една година намалихме месечния търговски дефицит с поразителните 77 процента. И всичко това — без инфлация, нещо, което всички казваха, че е невъзможно. Имаше няколко брилянтни хора, които вярваха, че правя правилното нещо. Аз също вярвах. Сега всички вярват, защото не могат да повярват на числата.

Американският износ се е увеличил с над 150 милиарда долара. Вътрешното производство на стомана е нараснало с 300 000 тона на месец и ще се удвои през следващите четири месеца. Удвоява се и утроява, а в цялата страна се строят стоманодобивни заводи. Никой не е вярвал, че ще го види. Строителството на фабрики е нараснало с 41 процента и тази цифра тепърва ще излети нагоре, защото това е в процес на бързи и много ускорени разрешителни, които сме дали.

Сключихме исторически търговски споразумения с партньори, обхващащи 40 процента от цялата търговия на САЩ — с някои от най-големите компании в света.

Имаме държави партньори — европейските нации, Япония, Южна Корея. Те сключиха мащабни сделки, особено в петрола и газа. Тези споразумения стимулират растежа и водят до бум на фондовите пазари не само в САЩ, но и в почти всяка страна, която сключи сделка, защото, както сте научили, когато Съединените щати тръгнат нагоре, вие ги следвате. Това се е превърнало в закономерност.

Спрях разрушителните енергийни политики, които повишават цените и изнасят работни места в заводите към най-големите замърсители в света. А те наистина замърсяват.

При „сънливия“ Джо Байдън новите вътрешни концесии за нефт и газ спаднаха с 95 процента. Помислете за това. И после се чудят защо бензинът поскъпна толкова бързо. В някои места той стигна 5 долара за галон, 7 долара за галон и повече. Над 100 големи електроцентрали бяха насилствено затворени от некомпетентни хора, които нямаха никаква представа какво правят.

Под мое ръководство производството на природен газ в САЩ е на исторически максимум — и то с голяма разлика. Производството на петрол се е увеличило със 730 000 барела на ден. А миналата седмица добавихме още 50 милиона барела само от Венецуела. Венецуела беше невероятна държава в продължение на много години, но преди 20 години тръгна по лош път с политиките си. Беше велика страна, а сега има проблеми — но ние ѝ помагаме. Тези 50 милиона барела ще бъдат споделени с тях и те ще печелят повече пари, отколкото са печелили от дълго време. Венецуела ще се справя фантастично добре. Благодарни сме за сътрудничеството — получихме страхотно съдействие.

След като атаката приключи, те казаха: „Нека сключим сделка.“ Повече хора трябва да правят така. Венецуела ще спечели повече пари през следващите шест месеца, отколкото е спечелила през последните 20 години. Всички големи петролни компании влизат там с нас. Това е невероятно. Красиво е да се види. Ръководството на страната се справи много добре. Аз бях много, много умен.

Цената на бензина сега е под 2,50 долара за галон в много щати — 2,30 долара в повечето. Скоро в много места средната цена ще бъде под 2 долара за галон. Вече е паднала дори по-ниско — 1,95 долара. В множество щати цената е 1,99. Това са нива, каквито не сме виждали от години — всъщност от последната ми администрация.

Подписах заповед за разрешаване и одобряване на много нови ядрени реактори. Залагаме сериозно на ядрената енергия. Не бях голям фен заради риска и опасността, но напредъкът, който е постигнат, е невероятен — както и напредъкът в безопасността. Навлизаме сериозно в света на ядрената енергия — на добри цени и при изключително висока безопасност.

И ние водим света в изкуствения интелект — с голяма преднина. Водим Китай с много. И мисля, че президентът Си уважава това, което сме направили, отчасти защото позволихме на големите компании, които строят тези огромни комплекси, да изграждат собствен капацитет за електроенергия. Те строят собствени електроцентрали, които взети заедно са повече от това, което която и да е държава в света прави.

Наскоро прочетох статия във „Уолстрийт Джърнъл“, че Китай създава огромно количество енергия и ще я предостави, но ние създаваме също толкова или дори повече — и им позволяваме да го направят. Много се гордея с това. Това беше моя идея. Те ми казаха: „Не можете да създадете толкова енергия.“ А ние имахме нужда от повече от двойно повече енергия от сегашната само за да обслужим AI центровете. И аз казах: „Не можем да го направим с остарялата електрическа мрежа.“

Тогава им казах: „Вие сте брилянтни хора, имате много пари — нека видим какво можете да направите. Постройте си собствени електроцентрали.“ Те ме гледаха и не ми вярваха. Повечето от имената, които мисля, че са в тази зала в момента, ако трябва да сме честни, не ми повярваха. А аз им казах: „Не, не се шегувам.“ Те се върнаха след две седмици и казаха: „Мислехме, че се шегувате.“ А аз им отговорих:

„Не само че не се шегувам — ще получите разрешенията си до две седмици.“

Винаги казвам, че ядрените проекти ще отнемат три седмици. Но повечето вървят към нефт и газ — а в някои случаи дори към въглища. Благодарение на убедителната ми изборна победа, Съединените щати избегнаха катастрофалния енергиен срив, който сполетя всяка европейска държава, последвала Зелената голяма измама — може би най-голямата измама в историята. Навсякъде — вятърни генератори, които унищожават земята, унищожават земята.

Всеки път, когато се завъртят, губите по 1 000 долара. С енергия трябва да се печели, а не да се губи. Тук, в Европа, видяхме съдбата, която радикалната левица се опита да наложи на Америка — и се опита много усилено.

Днес Германия произвежда с 22 процента по-малко електроенергия, отколкото през 2017 г. И това не е вината на сегашния канцлер — той решава проблема и ще се справи добре. Но това, което беше направено преди него, вероятно е причината той да дойде на власт. Цените на електроенергията са с 64 процента по-високи.

Обединеното кралство произвежда само една трета от общата енергия от всички източници в сравнение с 1999 г. Помислете за това — една трета — а те седят върху Северно море, един от най-големите енергийни резерви в света. Но не го използват. И това е една от причините енергията им да е на катастрофално ниски нива при също толкова катастрофално високи цени.

Само си представете — една трета, а седите върху Северно море. Те обичат да казват, че било изчерпано. Това не е вярно. Има запаси за 500 години. Дори не са проучили всичко. Северно море е невероятно. Но не позволяват сондажи по „екологични“ причини. Правят го невъзможно за петролните компании. Вземат 92 процента от приходите, така че компаниите не могат да работят. Те дойдоха при мен и попитаха: „Можете ли да направите нещо?“

Аз искам Европа да се справя добре. Искам Обединеното кралство да се справя добре, седейки върху един от най-големите енергийни източници в света, които не използва. А в резултат цените на електроенергията там са скочили със 139 процента.“

Навсякъде из Европа има вятърни генератори. Има вятърни генератори навсякъде — и те са губещи. Едно нещо, което съм забелязал, е, че колкото повече вятърни генератори има една държава, толкова повече пари губи тя и толкова по-зле се справя. Китай произвежда почти всички вятърни генератори, а въпреки това не успях да открия вятърни паркове в Китай. Замисляли ли сте се някога за това? Това е добър начин да се погледне по-дълбоко на въпроса. Китай е много умен. Те ги произвеждат. Продават ги за цяло състояние. Продават ги на глупавите хора, които ги купуват. Но самите те не ги използват. Поставят няколко големи вятърни парка, но не ги използват. Слагат ги само, за да покажат на хората как биха могли да изглеждат.

Те не се въртят, не правят нищо. Те използват нещо, наречено въглища. Китай разчита основно на въглища. Използват също нефт и газ. Започват малко да гледат и към ядрената енергия — и се справят отлично. Те печелят цяло състояние, продавайки вятърни генератори… И са шокирани, че хората продължават да купуват тези проклети неща. Те убиват птиците. Унищожават пейзажите. Освен това, мисля, че са страхотни. Между другото — глупави хора ги купуват.

Последиците от подобни разрушителни политики са очевидни — по-нисък икономически растеж, по-нисък жизнен стандарт, по-ниска раждаемост, по-социално разрушителна миграция, по-голяма уязвимост към враждебни чуждестранни противници и много, много по-малки армии. Съединените щати наистина се грижат за хората в Европа. Наистина. Аз самият произхождам от Европа — Шотландия и Германия. Майка ми е 100 процента шотландка, баща ми — 100 процента германец.

И ние дълбоко вярваме във връзките, които споделяме с Европа като цивилизация. Искам да я видя да се справя отлично. Затова въпроси като енергетиката, търговията, имиграцията и икономическият растеж трябва да бъдат в центъра на вниманието. Всеки, който иска да види силен и обединен Запад, трябва да разбере, че Европа и тези държави трябва да променят курса си — да излязат от културата, която създадоха през последните 10 години. Ужасно е това, което си причиняват сами. Те се самоунищожават — красиви, прекрасни места.

Ние искаме силни съюзници, а не сериозно отслабени. Искаме Европа да бъде силна. В крайна сметка това са въпроси на националната сигурност и може би няма по-ясен пример за това от случващото се в момента с Гренландия.

Искате ли да кажа няколко думи за Гренландия?

Щях да я пропусна в речта, но си помислих, че това щеше да бъде възприето много негативно. Имам огромно уважение както към народа на Гренландия, така и към народа на Дания. Огромно уважение. Но всеки съюзник в НАТО има задължението да може да защитава собствената си територия. А фактът е, че нито една държава или група държави не е в състояние да осигури защитата на Гренландия, освен Съединените щати. Ние сме велика сила — много по-велика, отколкото хората дори осъзнават. Мисля, че това стана ясно преди две седмици във Венецуела.

Видяхме това по време на Втората световна война, когато Дания падна под германска окупация само след шест часа бой и беше напълно неспособна да защити нито себе си, нито Гренландия.

Тогава Съединените щати бяха принудени да действат. Направихме го, защото чувствахме задължение — изпратихме свои сили, за да задържим територията на Гренландия. Направихме го с големи разходи и усилия. Врагът нямаше шанс да стъпи там, въпреки че се опита.

Дания знае това. Ние буквално изградихме бази в Гренландия за Дания. Ние се сражавахме за Дания — не за някой друг. Сражавахме се, за да я спасим за Дания. Голямо, красиво парче лед — трудно е дори да се нарече земя. Но ние спасихме Гренландия и успешно предотвратихме враговете ни да се укрепят в нашето полукълбо. Направихме го и заради себе си.

След войната — а ние я спечелихме, и то убедително — без нас сега вероятно щях да говоря на немски и малко японски. След войната върнахме Гренландия на Дания. Колко глупаво беше това? Но го направихме.

Върнахме я. А колко неблагодарни са сега? Днес нашата страна и светът са изправени пред много по-големи рискове от всякога — заради ракети, ядрени оръжия и средства за водене на война, за които дори не мога да говоря. Преди две седмици те видяха оръжия, за които никой не беше чувал. Не успяха да изстрелят нито един изстрел по нас. Казаха: „Какво се случи?“ Всичко беше напълно объркано.

Казаха: „Имаме ги на прицел, натиснете спусъка“, и нищо не се случи. Нито една противовъздушна ракета не излетя. Една все пак излетя на около 30 фута и падна до хората, които я изстреляха. Те се питаха: „Какво, по дяволите, става?“ Тези защитни системи бяха произведени от Русия и Китай. Така че вероятно ще трябва да се върнат към чертожната дъска.

Гренландия е огромна, почти напълно необитаема и неразвита територия, разположена незащитена на ключово стратегическо място между Съединените щати, Русия и Китай. Точно там се намира — право по средата. Когато я върнахме, тя не беше толкова важна, колкото е днес.

Не става дума за минерали или редкоземни елементи — между другото, няма нищо „рядко“ в редкоземните, рядка е само обработката им. Има изключително много от тях. Но за да се стигне до тях, трябва да се премине през стотици метри лед. Това не е причината да ни трябва Гренландия. Нужна ни е по стратегически съображения — за националната и международната сигурност.

Този огромен, незащитен остров всъщност е част от Северна Америка, на северната граница на Западното полукълбо. Това е наша територия. Следователно той е ключов национален интерес за сигурността на Съединените американски щати. В продължение на стотици години нашата политика е била да предотвратяваме външни заплахи да навлизат в нашето полукълбо — и го правим успешно. Никога не сме били по-силни, отколкото сме сега. Затова американските президенти се опитват да закупят Гренландия от почти два века. Трябвало е да я запазим след Втората световна война, но тогава имаше друг президент. Така е — хората мислят различно. Днес това е много по-необходимо, отколкото тогава.

През 2019 г. Дания заяви, че ще похарчи над 200 милиона долара за укрепване на отбраната на Гренландия. Но, както знаете, те похарчиха по-малко от 1 процент от тази сума. По-малко от 1 процент. На практика — никакво присъствие. И го казвам с голямо уважение към Дания — обичам нейния народ, а лидерите ѝ са много добри.

Само Съединените щати могат да защитят тази огромна земя — този гигантски къс лед. Да я развият, да я подобрят и да я направят полезна и безопасна за Европа и добра за нас. Затова търся незабавни преговори, за да обсъдим отново придобиването на Гренландия от Съединените щати — както сме придобивали много други територии в нашата история, както са правили и много европейски държави. В това няма нищо лошо.

Някои от тях дори тръгнаха в обратна посока — имаха огромни богатства и земи по целия свят, а после се върнаха там, откъдето са започнали. И това се случва. Но други растат.

Това обаче няма да бъде заплаха за НАТО. Напротив — значително ще засили сигурността на целия Алианс. НАТО. Съединените щати са третирани много несправедливо от НАТО — и искам да го кажа ясно. Ние даваме толкова много и получаваме толкова малко в замяна. Критикувал съм НАТО от много години, а въпреки това съм направил повече за НАТО от всеки друг президент преди мен. Ако не бях се намесил през първия си мандат, НАТО нямаше да съществува.

Войната в Украйна е пример за това. Ние сме на хиляди километри разстояние, разделени от огромен океан. Това е война, която никога не трябваше да започва — и нямаше да започне, ако президентските избори в САЩ през 2020 г. не бяха манипулирани. Те бяха манипулирани. Всички вече знаят това. Хората, които го направиха, скоро ще бъдат подведени под отговорност. Това вероятно е извънредна новина, но трябва да бъде. Изборите бяха манипулирани.

Може да има манипулирани избори. Затова са нужни силни граници, силни избори — свободни и честни избори — и в идеалния случай добра преса. Винаги съм казвал: силни граници, силни избори, честни избори и справедливи медии.

Медиите са ужасни — много корумпирани, много пристрастни. Ужасни. Но ще се оправят, защото губят всякаква достоверност. Замислете се — когато печеля с огромна победа, истински разгром, печеля всичките седем колебаещи се щата, печеля и народния вот, печеля всичко — и получавам само негативно отразяване. Това означава, че няма никаква достоверност. Ако искат да си я върнат, ще трябва да бъдат честни.

Аз наследих изключително тежка ситуация. Границата беше отворена, инфлацията вилнееше, всичко беше зле, когато встъпих в длъжност. Но наследих и бъркотията с Украйна и Русия — нещо, което никога нямаше да се случи. Познавам Путин много добре. Той и аз сме говорили за Украйна. Тя беше много важна за него, но той нямаше да направи нищо. Казах му: „Владимир, няма да го направиш.“ И той нямаше да го направи.

Това, което се случи, беше ужасно. Видях как се задава след като напуснах поста.

Байдън беше дал на Украйна и НАТО 350 милиарда долара — колосална сума. Когато встъпих, както при южната граница, както при инфлацията, както при икономиката, си казах: „Тази държава е в сериозна беда.“ Всичко беше извън контрол — особено границата. И ние я оправихме, като създадохме най-силната граница в света.

И вече работя по тази война от една година, през което време уредих осем други войни. Индия, Пакистан. Бях… уредих и други войни. Владимир Путин ми се обади.

Армения. Азербайджан. Той каза: „Не мога да повярвам, че каза всичко това.“ Когато тези конфликти продължаваха 35 години. Аз го уредих за един ден и президентът Путин ми се обади. Каза: „Знаеш ли, не мога да повярвам. Работих по тази война 10 години, опитвах се да я уредя. Не успях.“ Аз му казах: „Направи ми една услуга. Съсредоточи се върху уреждането на твоята война. Не се тревожи за това.“

Какво получават Съединените щати от цялата тази работа? От всички тези пари — освен смърт, разрушения и огромни суми кеш, които отиват при хора, които не оценяват това, което правим. Те не го оценяват. Говоря за НАТО, говоря за Европа. Те трябва да се занимават с Украйна. Ние не. Съединените щати са много далеч. Имаме голям, красив океан, който ни разделя. Нямаме нищо общо с това. Докато не се появих аз, НАТО трябваше да плаща само 2 процента от БВП, но те не плащаха — повечето държави не плащаха нищо.“

Съединените щати плащаха практически 100 процента от НАТО. И аз сложих край на това. Казах: това не е честно. Но по-важното — накарах НАТО да плаща 5 процента и… сега те плащат. Нещо, което никой не смяташе за възможно. Казваха: никога няма да надхвърлим 2 процента. Но те стигнаха до 5 процента и сега плащат тези 5 процента. Не плащаха 2, а сега плащат 5 — и са по-силни заради това. И между другото имат отличен генерален секретар, който вероятно е в залата. Марк, тук ли си? Да, тук е. Здравей, Марк.“

Ние никога не сме искали нищо и никога не сме получавали нищо. Вероятно няма да получим нищо, освен ако не реша да използвам прекомерна сила, при което, честно казано, бихме били неудържими. Но няма да го направя. Добре, сега всички казват: „О, добре.“ Това вероятно е най-голямото изказване, което направих, защото хората мислеха, че ще използвам сила. Не ми се налага да използвам сила. Не искам да използвам сила. Няма да използвам сила.“

Всичко, което Съединените щати искат, е едно място, наречено Гренландия. А ние вече я имахме като попечителство, но с уважение я върнахме на Дания не толкова отдавна, след като победихме германците, японците, италианците и други във Втората световна война. Върнахме им я. Тогава бяхме могъща сила, но днес сме много по-могъща сила. След като възстанових армията в първия си мандат и продължавам да го правя и днес, имаме бюджет от 1,5 трилиона долара.“

Връщаме бойните кораби. Бойният кораб е 100 пъти по-мощен от великите бойни кораби, които видяхте през Втората световна война. Онези големи, великолепни кораби — „Мисури“, „Айова“, „Алабама“. Помислих си, че може би можем да ги извадим от резерв. Казаха ми: „Не, господине. Тези кораби са 100 — помислете за това — 100 пъти по-мощни от онези големи, великолепни произведения на изкуството, които сте виждали толкова много пъти и които още гледате по телевизията.“ Казвате си: „Уау, каква сила.“ Всеки кораб — 100 пъти по-мощен от големите бойни кораби от миналото. Така приключи историята с резервите.“

Така че това, което сме получили от НАТО, е нищо — освен че защитаваме Европа от Съветския съюз, а сега от Русия. Помагаме им от толкова много години. Никога не сме получавали нищо, освен че плащаме за НАТО. И плащахме години наред, докато не се появих аз. По мое мнение плащахме 100 процента от НАТО, защото те не си плащаха сметките. А всичко, което искаме, е да получим Гренландия — включително пълното право на собственост, защото ви трябва собствеността, за да я защитавате. Не можете да я защитавате под наем — първо, юридически това не е защитимо. Изобщо.“

И второ — психологически: кой, по дяволите, иска да я защитава? Лицензионно споразумение или наем за едно огромно парче лед насред океана, където, ако има война, голяма част от действията ще се случват именно върху този лед. Помислете за това — ракетите ще летят точно над центъра на това парче лед.“

Всичко, което искаме от Дания, за националната и международната сигурност и за да държим нашите много енергични и опасни потенциални врагове на разстояние, е тази земя, върху която ще изградим най-великия златен купол, строен някога.

Строим златния купол, който по самото си естество ще защитава Канада. Канада, между другото, получава много безплатни неща от нас. Те също трябва да са благодарни. Но не са. Гледах вашия министър-председател вчера. Той не беше особено благодарен. А би трябвало да ни бъдат благодарни.“

Канада съществува благодарение на Съединените щати. Запомни това, Марк, следващия път, когато правиш изявленията си.“

Това, което направихме за Израел, беше невероятно, но то не е нищо в сравнение с това, което сме планирали за Съединените щати, Канада и останалия свят. Ще построим купол, какъвто няма друг. Направихме го за Израел. И между другото, казах на Биби: „Биби, спри да си приписваш заслугите за купола. Това е нашата технология. Това е наше.“ Но имаше много кураж. Те бяха добри бойци и се справиха добре.“

И ние елиминирахме иранската ядрена заплаха — по начин, който никой не може да повярва. Никой никога не е виждал подобно нещо. Ликвидирахме Сюлеймани, ликвидирахме ал-Багдади, когато се опита да възроди ИДИЛ. Направихме много. Аз направих много — много големи неща, всички изпълнени перфектно. Всичко беше изпълнено перфектно. Един военен експерт ми каза: „Сигурно всичко, което сте направили, е било изпълнено перфектно.“ Аз казах: „Знам.““

А други президенти, независимо дали глупаво или не, са похарчили трилиони и трилиони долари за НАТО и не са получили абсолютно нищо в замяна. Ние никога не сме искали нищо. Винаги е било еднопосочна улица. Сега искат да им помогнем с Украйна.“

И аз наистина помагам. Дори не на тях. Искам да видя края на това. Миналата седмица, ако сте видели, бяха 10 000 войници. Но миналия месец загинаха 31 000 войници. 31 000. Това е броят на хората в тази зала, умножен по 30. Помислете за това. 30 000 войници загинали за един месец. Месецът преди това — 27 000. Преди това — 28 000. Преди това — 25 000. Там е касапница.

И това искам да спра. Това не помага на Съединените щати, но това са души. Това са млади, много млади хора, които изглеждат като някои от вас тук на първия ред. Те отиват на война. Родителите им са толкова горди. А вие се връщате две седмици по-късно и получавате обаждане: „Главата на сина ви е откъсната.“ Искам да го спра. Това е ужасна война. Най-лошата от Втората световна война насам. И тя продължава. Ще надмине Втората световна война. Числата са потресаващи.

Колко хора са загубили — не искат да говорят за това. Украйна и Русия са загубили огромни количества хора. И аз работя с президента Путин и той иска да сключи сделка. Работя с президента Зеленски и мисля, че и той иска да сключи сделка.

Срещам се с него днес. Може да е в залата в момента. Но тази война трябва да бъде спряна, защото твърде много хора умират напразно. Твърде много души се губят.

Единствената причина да се занимавам с това е, че помагам на Европа, помагам на НАТО. И до преди няколко дни, когато им казах за Исландия, те ме обичаха.

Наричаха ме „татко“ последния път. Много умен човек каза: „Той е нашият татко. Той ръководи всичко.“ Аз наистина го ръководех. От това да го ръководя, станах ужасен човек. А сега това, което искам, е едно парче лед — студено и лошо разположено — което може да изиграе жизненоважна роля за световния мир и световната защита. Това е много малко искане в сравнение с това, което сме им дали през много, много десетилетия.

Но проблемът с НАТО е, че ние ще бъдем там за тях на 100 процента. Но не съм сигурен, че те биха били там за нас, ако им се обадим. „Господа, ние сме нападнати.“

Не съм сигурен, че биха били там. Знам, че ние бихме били там за тях. Не знам дали те биха били там за нас. И при всички пари, които харчим, при цялата кръв, пот и сълзи — не знам дали биха били там за нас. Те не са там за нас по въпроса с Исландия, това мога да ви кажа. Нашият фондов пазар направи първия си спад вчера заради Исландия. Така че Исландия вече ни струва много пари.

Но този спад е нищо в сравнение с това колко е нараснал пазарът. И ни очаква невероятно бъдеще. Този фондов пазар ще се удвои. Ще стигнем 50 000 и фондовият пазар ще се удвои за сравнително кратък период от време заради всичко, което се случва. Но ето един добър пример. След като сме дали на НАТО и европейските държави трилиони и трилиони долари за отбрана, те купуват нашите оръжия. Ние произвеждаме най-добрите оръжия в света. Но сега ще ги произвеждаме по-бързо — много по-бързо. Видяхте ли това? Поставих таван на заплатите и забраних обратно изкупуване на акции — никакви байбекове, никакви други неща, които правеха. Те печелеха по 50 милиона, а им трябваха три години, за да ви доставят една ракета „Пейтриът“. Казах: това не е добре. Моят шофьор може да свърши по-добра работа от това, а той печели малко под 50.“

Получават огромни заплати. Ако ще получават такива големи заплати, ще трябва да произвеждат много по-бързо. Добрата новина е, че имаме най-доброто оборудване в света. Сега ще започнем да го произвеждаме много по-бързо. Ще строят допълнителни заводи. И всички пари, които отиваха за обратно изкупуване на акции, ще отиват за строеж на заводи. Повече няма да позволяваме на отбранителните компании да правят байбекове. Те ще строят нови заводи за „Томахоук“, „Пейтриът“. Имаме най-доброто оборудване — F-35, излизат F-47.

Казват, че това е най-опустошителният изтребител, създаван някога. Кой знае. Нарекли са го 47.“

Ако не ми хареса, ще махна 47 от името. Чудя се защо са го нарекли 47. Замислям се. Но ако не ми хареса, ще махна това 47. Казват, че е от шесто поколение. Първият самолет от шесто поколение — неоткриваем, както бяха неоткриваеми нашите бомбардировачи B-2. Те прелетяха точно над Иран, неоткриваеми, свършиха си работата и се махнаха по дяволите оттам.“

И така — ние искаме едно парче лед за защита на света, а те не искат да го дадат. Никога не сме искали нищо друго. А можехме да го задържим и не го направихме, така че те имат избор: могат да кажат „да“ и ние ще сме много признателни. Или могат да кажат „не“ — и ние ще го запомним. Силна и сигурна Америка означава силно НАТО.“

И това е една от причините всеки ден да работя за това нашата армия да е много мощна, границите ни да са много сигурни и най-вече икономиката ни да е силна — защото националната сигурност изисква икономическа сигурност и икономически просперитет. А ние имаме най-големия просперитет, който някога сме имали.“

Байдън и неговите съюзници разрушиха икономиката ни и ни дадоха може би най-лошата инфлация в американската история. Казват — 48 години. Аз казвам — изобщо най-лошата. Но дали са 48 години или завинаги — това е ужасно и струва на типичното семейство 33 000 долара. Това, което направиха на тази страна, никога не бива да бъде забравено. Още е рано, но той трябва да бъде оценен като най-лошия президент, който някога сме имали — без никакво съмнение.“

Автоподписът нанесе голяма част от щетите. Той беше президентът с автоподписа, защото не вярвам, че един нормален президент би подписал нещата, които той подписа. Но сега цените на храните, енергията, самолетните билети, ипотеките, наемите и вноските за автомобили падат — и падат бързо. Наследихме пълен хаос, но за 12 месеца свършихме адски добра работа.“

По моята политика „най-облагодетелствана нация“ за лекарствата, цените на лекарствата по рецепта падат с до 90 процента — в зависимост от това как го изчислявате. Можете да кажете и 500, 600, 700, 800 процента. Има два начина да се смята. Но имаме тази политика, която всеки президент е искал, а никой не е успял да постигне. Аз я постигнах. И другите държави я одобриха. Трябваше да използвам мита, за да го направя, защото те казваха: „Няма начин.““

С други думи, хапче, което струва 10 долара в Лондон, струва 130 долара в Ню Йорк или Лос Анджелис. И аз казвам: това е лошо.“

Приятели ми казваха: „Отиваме в Лондон и купуваме лекарствата за нищо. Отиваме по целия свят и ги купуваме почти без пари.“ Защото на практика Америка субсидираше всяка държава в света, понеже президентите им позволяваха да се възползват от това. Стана много трудно.“

Когато се обадих на Еманюел Макрон — гледах го вчера с красивите му слънчеви очила — какво, по дяволите, се случи?“

Но го видях да се прави на твърд. А той плащаше по 10 долара за хапче. И аз му казах: „Еманюел, всички големи фармацевтични компании са напълно съгласни.“ Не беше лесно — те са твърди и умни. Отдавна минаваха с тази измама. Но се отказаха. Казаха: „Никога няма да накараш държавите да го одобрят.“

Аз казах: „Ще го одобрят на 100 процента.““

Казах му: „Еманюел, ще трябва да вдигнеш цената на това хапче до 20, може би 30 долара.“ Това означава удвояване, утрояване, дори учетворяване. Той каза: „Не, Доналд, няма да го направя.“ Аз казах: „Ще го направиш на 100 процента.““

Казах му: „Еманюел, вие се възползвахте от Съединените щати 30 години с лекарствата. Трябва да го направиш и ще го направиш.“ Ако не — 25 процента мито върху всичко и 100 процента мито върху вината и шампанското.“

Отнемаше ми средно по три минути на държава. Всички казваха „не“, а аз казвах: „В понеделник въвеждаме мита — 25, 30, 50 процента.“ И всички се съгласиха.“Това също е въпрос на национална сигурност. Няма да субсидираме целия свят. И всички тези държави се съгласиха.“

Затова сега плащаме най-ниските цени в света за лекарства. Цените ще паднат с шокиращите 90 процента.“

Без митата нямаше да успея.

След спад от 3000 долара при Байдън, реалните доходи в САЩ сега растат — дори с 5000 долара. Собствеността на дом винаги е била символ на здравето на американското общество. Но при Байдън това стана недостижимо за милиони заради високите лихви.“

Домовете са за хора, не за корпорации. Америка няма да стане нация от наематели. Затова подписах указ, който забранява на големи институционални инвеститори да купуват еднофамилни жилища. Призовавам Конгреса да направи това постоянен закон.“

Дълговете по кредитни карти са огромна пречка. Лихвите са 28, 30, 31, 32 процента. Какво стана с лихварството? Затова искам таван от 10 процента за една година.“

Работя и за това Америка да остане криптостолицата на света. Подписах закона Genius Act. Китай искаше този пазар — както и изкуствения интелект. Но ние го заключихме.“

Разпоредих и държавно подкрепени институции да изкупят до 200 милиарда долара ипотечни облигации, за да паднат лихвите.“

Ще обявя нов председател на Федералния резерв скоро. Всички кандидати са отлични.

Проблемът е, че хората се променят, когато получат поста. Вдигат лихвите. А сегашният — Джером „Твърде късно“ Пауъл — винаги закъснява.“

Миналата седмица 30-годишната ипотека падна под 6 процента за първи път от години.“„И още нещо за жилищата — защитавам хората, които вече имат дом. Цените на жилищата се покачиха и те станаха богати за първи път в живота си. Не искам да унищожа това.“

Мога да сринa пазара и хората да купуват евтино, но това ще съсипе милиони собственици. Няма да го направя.“

САЩ трябва да плащат най-ниските лихви в света, защото без нас няма държава.“

Имах случай със Швейцария — те не плащаха нищо. Продават часовници без мита.

Имахме дефицит от 41 милиарда долара. Затова въведох 30 процента мито. И настана ад.“

Но истината е, че те печелят, защото ние не ги таксувахме. Затова сложихме мито. Все още имаме дефицит, но това е справедливо.“

И тогава, мисля, че беше министър‑председателят — не президент, по‑скоро министър‑председател — се обади. Жена. И беше много повтаряща се. Казваше: „Не, не, не, не можете да направите това, 30 процента. Не можете да го направите. Ние сме малка, малка страна.“ Аз ѝ казах: „Да, но имате голям, голям дефицит. Може да сте малки, но дефицитът ви е голям.“

След това големи държави казаха: „Не, не, не, моля ви, не можете да го направите.“ Повтаряха едно и също отново и отново: „Ние сме малка страна.“ Аз казах: „Да, но сте голяма страна по отношение на…“ И честно казано, тя просто ме подразни.

И аз казах: „Добре, благодаря ви, госпожо. Оценявам го. Не правете това. Благодаря ви много.“ И го направих 39 процента.

И тогава наистина адът се разрази и всички започнаха да идват при мен. Rolex дойдоха да ме видят. Всички дойдоха. Но осъзнах и го намалих, защото не искам да нараня хората. Не искам да им вредя. И го свалихме — знаете, по‑ниско ниво не означава, че няма да се вдига. Но го намалихме до по‑ниско ниво. Въпреки това, те сега плащат мита.

Но осъзнах, че има много места като това, където правят състояние благодарение на Съединените щати. Без Съединените щати те нямаше да правят нищо. Помислете за това. Швейцария спечели 41 милиарда долара от нас.

А както тя каза — това е малко място. И осъзнах от този разговор, не знам, тя беше толкова агресивна, и осъзнах, че Съединените щати държат целия свят на повърхността. Мога да ви дам шест или седем примера само от хората в този малък район — познавам всеки един от тях.

Те някак гледат надолу. Не искат да ме погледнат в очите, но се възползват. Всички се възползваха от Съединените щати. Аз обаче бях много справедлив и им наложих мито, и това беше наред. Но осъзнах, че без нас това вече не е Швейцария. Без нас това не е нито една от държавите, които са представени тук. Ние искаме да работим с държавите, с които искаме да работим, и не искаме да ги унищожаваме. Можех да кажа 39–40 процента. Можех да кажа: „Искам 70 процента мито.“ Тогава щяхме да правим пари от Швейцария. Но Швейцария вероятно щеше да бъде унищожена — финансово унищожена.

Надявам се Скот да слуша това, защото ние трябва да плащаме най‑ниските лихви от всички. Без нас повечето от тези държави дори не функционират. А после идва и факторът „защита“. Без нашата армия — която е най‑великата в света, без съмнение — без нашата армия щеше да има заплахи, които не бихте повярвали. Те нямат тези заплахи заради нас. И това е заради НАТО.

И още нещо, което трябва да кажа — и е изключително важно. В старите дни — и аз казвах, че съм най‑младият в стаята. Сега съм сред по‑възрастните, мразя да го казвам. Не се чувствам стар, но съм сред по‑възрастните.

Помня не толкова отдавна — преди 20–25 години — когато излизаха добри новини за Съединените щати. САЩ имаха страхотно тримесечие, страхотен месец — всички акции се вдигаха. Така трябва да бъде.

Сега, когато кажат, че Съединените щати имат рекордно тримесечие и се справят невероятно добре, всички акции се сриват, защото казват: „О, не, инфлация, инфлация.“ Вдигат лихвените проценти и правят това. Някои от тези глупави хора, като Пауъл, вдигат лихвите.

И това, което правят, е да ви спират да бъдете успешни. Преди, когато имахме страхотно тримесечие, месец, печалби — всяка добра новина — фондовият пазар се покачваше. Така ще бъде отново. Трябва да го върнем, защото така трябва да бъде. Сега, когато имаме страхотен месец, те искат да го убият — като при онези над 5 процента. Хората бяха изненадани. Трябваше да направим 20 процента. Можехме да направим 25 процента, когато обявихме добрите числа.

Причината е, че те са ужасени от инфлация и растеж. Растежът не означава инфлация. Имахме огромен растеж с много ниска инфлация. Всъщност правилният растеж може да се бори с инфлацията.

Искаме да се върнем към времената, когато обявявахме страхотни числа, защото ще обявяваме феноменални резултати. Всички тези фабрики, които се строят с рекордни темпове — хиляди бизнеси се изграждат в момента. Помнете — 18 трилиона долара инвестиции. Мисля, че второто място е три, и това беше Китай преди много години. Инвестиции отвън — 18 трилиона — невиждано. Това са пари, които влизат и строят неща: фабрики, хиляди бизнеси. Стотици големи фабрики, автомобилни заводи се връщат в Съединените щати — от Канада, от Мексико, от Япония. Япония идва и строи заводи тук, за да избегне митата. Идват и от Китай.

Идват от целия свят. В момента се строят повече автомобилни заводи, отколкото когато и да било — дори повече, отколкото в златните години на 40‑те и 50‑те. И са по‑големи. Вече не ремонтират стари сгради — събарят ги и строят чисто нови, супер модерни заводи. Това се случва на нива, които никой никога не е виждал.

През 2024 г. САЩ построиха по‑малко от 2 милиона нови жилища, а Байдън призна, че е допуснал над 8 милиона нови мигранти. Тези дни приключиха. През 2025 г., за първи път от 50 години, Съединените щати имаха обратна миграция. Това беше хубаво. И това бяха престъпници, които бяха изведени от страната — защото позволиха хора да влизат от затвори, от банди, наркодилъри, убийци — 11 888 убийци.

Повечето от тях сме ги изкарали. А после ICE бива нападана от глупави хора от ръководството в Минесота. Всъщност ние помагаме много на Минесота, но те не го оценяват. Повечето места го правят. Знаете ли, Вашингтон, окръг Колумбия, сега е най‑безопасното място в Съединените щати. Преди беше много опасно да се разхождаш. Сега можеш да вървиш с жена си или децата си през центъра на града.

В момента Вашингтон, D.C. е изключително безопасен. Преди беше един от най‑опасните. Изпратихме армията, Националната гвардия. За два месеца беше страхотно. За три — невероятно място, безопасно и красиво.

Дори е почистено. Графитите ги няма. Оградите ги няма. Тревните площи са подстригани и на много места са подменени. През пролетта ще стане още по‑красиво. Вашингтон отново е красив и безопасен. Отварят се нови ресторанти. В Мемфис, Тенеси. В Ню Орлиънс, Луизиана.

Там сме от три седмици. Престъпността е намалена с 64 процента и след още месец — практически няма престъпност. Можем да направим това навсякъде. Ще помогнем на хората в Калифорния. Искаме да няма престъпност.

Знам, че Гавин беше тук. Когато бях президент, се разбирах много добре с него. Гавин е добър човек. Ако имаше нужда, щях да помогна веднага. В Лос Анджелис помогнахме много още в началото на мандата ми. Бих казал следното: ако бях губернатор демократ, щях да се обадя на Тръмп и да кажа: „Ела и ни направи да изглеждаме добре — намаляваме престъпността до нула, махаме рецидивистите и ги връщаме по страните им.“ Където сме го направили, резултатите са невероятни. А можем да го правим в много по‑голям мащаб.

Прекратяваме социалните помощи и другите държавни придобивки за нелегалните имигранти и разпоредих незабавно да няма повече плащания към т.нар. „градове убежища“, защото те всъщност са убежища за престъпници. Те защитават престъпници — убийци, наркодилъри, психично болни. Те изпразниха психиатричните си институции в Съединените щати.

И въпреки това имаме най‑ниските нива на престъпност в историята на страната — току‑що излязоха данните. И също толкова важно — разбиваме измами за над 19 милиарда долара, откраднати от сомалийски бандити. Можете ли да повярвате? Сомалия — оказаха се с по‑висок IQ, отколкото мислехме.

Как отиват в Минесота и крадат всички тези пари? Те са пирати. Добър пиратски кораб — но ние ги потапяме, както потапяме лодките с наркотици. Забелязахте ли, че напоследък няма много пиратство? Когато излязат с лодките, искат да превземат танкер за милиард и половина долара, пълен с петрол, и казват, че ще го взривят. Оръжията им са мощни. Удариш ли борда — целият кораб избухва.

Застрахователните компании са ужасени. Казват: „Дайте им кораба, ние ще платим.“ Аз не правя това. Ние ги взривяваме направо във водата.

Пиратството почти изчезна. Същото направихме и с лодките, пълни с наркотици — включително подводници. Можете ли да повярвате, че купуват мини‑подводници? Много бързи, създадени за наркотици. Унищожихме две. Демократите казаха, че били за риболов. Бих казал, че подводница не е рибарска лодка.

Намалихме наркотрафика по море с 97,2 процента. Помислете за това. И аз се питам — кои са тези 3 процента? Защото не бих искал да съм човекът, който управлява една от тези лодки. По море свършихме невероятна работа. Сега започваме и по суша. Това е лесната част. Това, което направихме по моретата, е невероятно. И това е благодарение на нашата велика армия.

Ситуацията в Минесота ни напомня, че Западът не може масово да внася чужди култури, които никога не са успели да изградят успешна собствена цивилизация. Имам предвид, ние взимаме хора от Сомалия, а Сомалия е неуспяла държава, нация, няма правителство, няма полиция, няма поща, няма нищо. А после имаме този фалшив конгресмен, за когото току-що съобщиха, че е богат 30 милиона долара.



Вярвате ли? Илхан Омар говори за Конституцията и как тя я „защитава“. Тя идва от страна, която не е държава. И ни казва как да управляваме Америка. Това няма да продължи дълго.

Позволете ми да кажа, че експлозията на благосъстояние и прогрес, които изградиха Запада, не дойде от данъчните ни облекчения. Тя в крайна сметка дойде от нашата много специална култура. Това е ценното наследство, което Америка и Европа имат общо. Ние го споделяме. Но трябва да го запазим силно. Трябва да станем по-силни, по-успешни и по-благоденстващи от всякога. Трябва да защитаваме тази култура и да открием отново духа, който издигна Запада от тъмните векове до върховете на човешките постижения.

Живеем в невероятно променлив период. Това е невероятно време, но трябва да използваме момента, в който се намираме, технологиите, които имаме в ръцете си — такива, каквито предците ни едва ли са могли да си представят. Те дори не са могли да мечтаят за някои от нещата, които виждаме днес и които се произвеждат толкова бързо.

Имам предвид изкуствения интелект. Преди две години никой не беше чувал този термин. Сега всички говорят за него. Той може да има много добри приложения, но може да има и опасни. Затова трябва да внимаваме. Но заради него се случват невероятни неща. И ние водим с много. Справяме се отлично.

Възможностите пред нас са по-големи и грандиозни от всякога в човешката история. Пионерите сте вие в тази зала. Много от вас са истински пионери. Наистина сте блестящи хора. Блестящи умове. Само способността ви да получите билет е блестяща, защото има около 50 човека за всяко място. Не знам как, това е Лари.

Всичко, до което се докосне Лари, се превръща в злато. Той направи това събитие изключително успешно. Но вие сте тук, и някои от вас са най-великите лидери в света. Имате най-големите умове в света.

Бъдещето е неограничено. И до голяма степен това е заради вас. Трябва да ви защитаваме и да ви ценим. Винаги казвам, че трябва да ценим нашите блестящи хора, защото те не са много. Заедно с увереност, смелост и постоянство, нека издигнем нашия народ, развиваме икономиката си, защитаваме споделената си съдба и изградим бъдеще за гражданите си, което е по-амбициозно, по-вълнуващо, по-вдъхновяващо и по-велико, отколкото светът някога е виждал. Ние сме в позиция да правим неща, за които никой друг дори не е мислил, и много от хората в тази зала го правят.

Искам да ви поздравя и съм с вас през цялото време. Можете да правите неща, за които никой друг дори не би помислил. Поздравявам ви за огромния ви успех.

Съединените щати се завръщат — по-големи, по-силни, по-добри от всякога. Ще се видим скоро. Много ви благодаря.

