Премиерът на Пакистан с ключови срещи и гореща прогноза за войната

Делегациите от Съединените щати и Иран проведоха отделни срещи с премиера на Пакистан Шехбаз Шариф. Срещите се състояха в навечерието на преговорите за прекратяване на продължилата седмици война, съобщава "Файненшъл Таймс".

Американската делегация беше водена от вицепрезидента Джей Ди Ванс. В нея участваха и специалният пратеник Стив Уиткоф, както и Джаред Къшнър.

От иранска страна делегацията беше ръководена от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф и външния министър Абас Арагчи.

След срещите Шариф заяви, че се надява разговорите "да бъдат стъпка към траен мир". Информацията беше потвърдена от кабинета на пакистанския премиер.

Пакистан играе ролята на посредник между двете страни. Дипломати в Исламабад изразяват надежда, че усилията ще доведат до директни преговори между Вашингтон и Техеран.

Срещите се провеждат на фона на засилени дипломатически опити за деескалация след военния конфликт между САЩ и Иран. Основната цел е постигане на споразумение, което да сложи край на напрежението и да предотврати нова ескалация в региона.

