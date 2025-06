Преди ударите на САЩ. Ето какво се случи

"Необичайно" движение около входа на обогатителния комплекс Фордо в Иран. Това показаха сателитни изображения, заснети малко преди американските удари по три големи ирански ядрени обекта, предаде Newsweek .

Снимки, направени в четвъртък и петък, разкриват "необичайна активност на камиони и превозни средства" в близост до входа на подземния комплекс Фордо, южно от Техеран, съобщиха късно в събота от компанията за сателитни изображения Maxar.

Satellite images from Maxar, captured before the U.S. strikes, revealed heightened activity at Iran’s Fordow nuclear facility, with visible logistical movement and heavy machinery near the entrance—days before the attacks on Fordow, Natanz, and Isfahan. pic.twitter.com/lRCf1Xjdto