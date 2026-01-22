Проклятие на релсите! Трета влакова катастрофа в Испания

Пътнически влак се вряза в строителен кран в Югоизточна Испания, като няколко души бяха ранени, включително един сериозно, съобщи държавният телевизионен оператор TVE.

Инцидентът е станал в Картахена, в региона Мурсия, съобщава TVE.

Испанският железопътен оператор Adif заяви в X, че движението по линията е прекъснато заради „влизане в габарита на инфраструктурата от кран, който не принадлежи на железопътната експлоатация“, без да дава допълнителни подробности.

Днешната катастрофа е поредната след тази с високоскоростен влак в южната андалусийска област от 18 януари, при която загинаха най-малко 43 души, както и след последващия влаков инцидент в североизточна Каталуния от 20 януари, при който шофьорът на влака загина.

BREAKING:



In Spain, a passenger train collided with a crane near Alumbres, Cartagena, leaving several people with minor injuries. This marks the third incident on Spain’s railways in recent days.



The crash occurred around midday near an area known as “Los Partidas,” when a… pic.twitter.com/IBXV98lNrr — Visegrád 24 (@visegrad24) January 22, 2026

