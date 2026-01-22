Свят

Проклятие на релсите! Трета влакова катастрофа в Испания
22 яну 26 | 14:37
Боряна Колчагова

Пътнически влак се вряза в строителен кран в Югоизточна Испания, като няколко души бяха ранени, включително един сериозно, съобщи държавният телевизионен оператор TVE.

Инцидентът е станал в Картахена, в региона Мурсия, съобщава TVE.

Испанският железопътен оператор Adif заяви в X, че движението по линията е прекъснато заради „влизане в габарита на инфраструктурата от кран, който не принадлежи на железопътната експлоатация“, без да дава допълнителни подробности.

Днешната катастрофа е поредната след тази с високоскоростен влак в южната андалусийска област от 18 януари, при която загинаха най-малко 43 души, както и след последващия влаков инцидент в североизточна Каталуния от 20 януари, при който шофьорът на влака загина.

Автор Боряна Колчагова

