Плашат с бомба брата на папа Лъв XIV

Един от братята на папа Лъв XIV е станал жертва на фалшива заплаха за бомба в сряда вечерта. Това съобщиха от полицейското управление в Ню Ленокс, щата Илинойс.

Служителите са получили сигнал в 18:29 ч. за предполагаема заплаха за бомба в частен дом, съобщиха официални лица, цитирани от ABC News.

„След получаването на сигнала, служителите незабавно бяха изпратени на място и установиха защитен периметър, за да гарантират безопасността на живеещите наблизо“, пише в изявлението на полицейското управление. Съседните домове също са били уведомени и помолени да се евакуират.

"Специализирани звена, включително куче за откриване на взривни вещества, бяха повикани да съдействат на разследването“, се допълва в изявлението.

Според полицията не са открити взривни устройства и няма пострадали.

Инцидентът продължава да се разследва. От известно време има словесни престрелки между папата, котйо е американец и президента на САЩ Доналд Тръмп. Вероятно привърженици на президента показва своята реакция.

