Отиде си най-възрастният член на фамилията Кенеди

На 96-годишна възраст почина Етел Кенеди, вдовицата на американския сенатор и главен прокурор Робърт Кенеди - по-малкият брат на 35-ия президент на САЩ Джон Ф. Кенеди, съобщава CBS News.

Кенеди наскоро е претърпяла инсулт и е била на лечение, когато е починала, каза бившият конгресмен и нейн внук Джо Кенеди III в изявление, публикувано в социалната мрежа X. „С нашите сърца, пълни с любов, обявяваме кончината на нашата невероятна баба, Етел Кенеди“, се казва в изявлението. „Тя почина тази сутрин от усложнения, свързани с инсулт, прекаран миналата седмица”, съобщават още от семейството.

Етел и Робърт Кенеди имат 11 деца. Последното ѝ дете е родено шест месеца след смъртта на съпруга ѝ при нападение и убийство през 1968 г. Тогава той се кандидатира за президент на САЩ от Демократическата партия.

През 2014 г. президентът на САЩ Барак Обама награди Етел Кенеди с президентския медал на свободата за нейния ангажимент за „напредване на каузата на социалната справедливост, човешките права, опазването на околната среда и намаляването на бедността чрез създаване на безброй акции за надежда, които могат да повлияят на промяната по света“.

