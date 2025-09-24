Отиде си легенда на киното. Снимаше с най-великите

Още една легенда на киното напусна този свят. Френско-италианската актриса Клаудия Кардинале, променила завинаги филмите на 60-те години, е починала вчера на 87-годишна възраст, заобиколена от децата си в Немур, близо до Париж, където живееше, съобщи снощи нейният агент пред Франс прес.

Родена в Тунис, Клаудия Кардинале е снимала с най-големите режисьори, сред които Лучино Висконти, Федерико Фелини, Ричард Брукс, Анри Верньой и Серджо Леоне.

"Тя ни оставя наследството на една свободна и вдъхновяваща жена, както в живота си, така и в кариерата си на артистка", заяви агентът ѝ Лоран Саври в съобщение, изпратено до АФП.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com