Много специално изпращане на Клаудия Кардинале
На погребението присъстваше и френският министър на културата в оставка Рашида Дати
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На погребението присъстваше и френският министър на културата в оставка Рашида Дати
Звездата на световното кино се бореше срещу насилието над жени и козметичната хирургия
С Ален Делон се обичахме, Мастрояни ме сваляше, но не му се дадох, разказа тя през 2015-а в София
Отгледана е в Тунис в семейство от сицилиански произход
Клаудия Кардинале промени завинаги филмите на 60-те години
Исках да покажа на прочутата актриса колко много история има по нашите земи - ние имаме наистина уникално културно наследство, но трябва да положим ощ...
Клаудия Кардинале получи почетното звание Doctor honoris causa от Академичния съвет на НАТФИЗ „Кр. Сарафов", информират от пресцентъра на учебното зав...
Можехме да бъдем любовна двойка с Ален Делон, но станахме приятели, споделя великата кинодива Клаудия Кардинале, която от вторник е в София, все така...
Клаудия Кардинале много се смя, когато през 2011-а Вежди Рашидов й закачаше "Златен век" на ревера
Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов" удостоява Клаудия Кардинале със званието Doctor honoris causa, информират от п...
Клаудия Кардинале и Диана Паскалиева във "Имало едно време един уестърн"