Последните думи на Клаудия Кардинале. Историята на кино иконата

Живяла съм повече от 150 живота - като проститутка, светица, романтичка, напълно различни жени. Чудесно е да имаш възможността да променяш себе си. Това са едни от най-емблематичните думи на родената в Тунис италианска актриса Клаудия Кардинале, която почина вчера на 87-годишна възраст.

Кардинале, бляскав символ на следвоенното италианско кино, се радва на дълга и разнообразна актьорска кариера. Тя участва в някои от най-емблематичните европейски филми от 60-те и 70-те години на миналия век, като се е снимала в над 100 филмови и телевизионни продукции, отбелязват световните агенции, предаде БТА.

Клаудия Кардинале е починала в Немур, Франция, заобиколена от децата си, съобщава нейният агент Лоран Саври, цитиран от АФП.

Печели конкурс за красота

Отгледана в Тунис в семейство от сицилиански произход, Клаудия Кардинале навлиза в света на киното през 1957 г., след като печели конкурс за красота и за награда получава пътуване до филмовия фестивал във Венеция. Там тя успява да привлече вниманието на италианската филмова индустрия, отбелязва Асошиейтед прес.

Трябвало да стане учителка

Преди да се запише за участие в конкурса за красота, от нея се е очаквало да стане учителка.

Не харесват гласа й

Чувствената брюнетка с огромни очи често е избирана за роли на страстни жени. Тъй като говори на сицилиански диалект с тежък френски акцент, който придобива във френскоезично училище, гласът й е дублиран в ранните й филми.

Крие сина си, представя го за свой брат

Началото на кариерата й е усложнено и от тайна бременност, която според нея е била резултат от насилствена връзка. През 1958 г. тя ражда сина си Патрик в Лондон и го представя за по-малък брат в продължение на няколко години, докато той е отглеждан от родителите й.

След поредица от по-малки роли, Клаудия Кардинале става международно известна през 1963 г. с ролята си във филма "Осем и половина" на Федерико Фелини, в който си партнира с друга легенда на италианското кино - Марчело Мастрояни. През същата година се снима и с Бърт Ланкастър в "Леопардът".

Снимането на два филма едновременно поражда някои спънки, като Кардинале си спомня, че е трябвало да е с различни цветове на косата за двете роли.

Работата с Фелини

В интервю за британския вестник "Гардиън" през 2013 г. актрисата сравнява подходите на Федерико Фелини и Лукино Висконти, който режисира "Леопардът". "Фелини не можеше да снима, ако не е шумно. С Висконти беше точно обратното, като в театъра. Не можехме да кажем и дума. Беше много сериозно", споделя Кардинале.

Нарастващата й популярност й отваря вратите към Холивуд. Актрисата се снима в комедията "Розовата пантера" на Блейк Едуардс и в "Имало едно време на Запад" на Серджо Леоне.

Изявите й в Меката на киното носят само частичен успех, защото Кардинале не иска да се откаже от европейското кино. Въпреки това тя постига известна слава, партнирайки си със звезди като Рок Хъдсън и Тони Къртис.

Самата актриса смята уестърна "Професионалистите" от 1966 г., режисиран от Ричард Брукс, за най-добрия си холивудски филм, в който се снима редом до Бърт Ланкастър, Джак Паланс, Робърт Райън и Лий Марвин.

Кардинале си е партнирала на големия екран и с други прочути актьори като Джон Уейн, Ален Делон и Жан-Пол Белмондо.

В свое интервю актрисата споделя, че холивудско студио е искало да подпише договор за ексклузивност, но тя е отказала, защото се е смятала за "европейска актриса".

Срив през 70-те

Кариерата на Клаудия Кардинале претърпява срив през 70-те години, след като се разделя с филмовия продуцент Франко Кристалди, за да започне дългогодишна връзка с режисьора Паскуале Скуитиери, от когото има дъщеря на име Клаудия.

Ядосан, че е бил зарязан заради друг мъж, Кристалди моли приятели и колеги от италианската киноиндустрия да изолират Кардинале, в резултат на което Висконти я отхвърля за последния си филм "Невинният" (1976).

Без пари

"Моментът беше много деликатен. Открих, че нямам пари в банковата си сметка", споделя актрисата за този период.

В крайна сметка на помощ й се притичва Франко Дзефирели, давайки й роля в телевизионния минисериал "Исус от Назарет" от 1977 г. След това тя продължава да работи с други европейски режисьори, сред които Вернер Херцог и Марко Белокио.

Клаудия Кардинале, известна със своя дрезгав глас, има репутацията на силно независима, свободолюбива жена, която веднъж дори нарушава протокола на Ватикана, появявайки се на среща с папа Павел Шести, облечена с минипола.

Неукротимата

Книга от 2022 г., посветена на живота й, е озаглавена "Клаудия Кардинале. Неукротимата".

Прекарвайки по-голямата част от времето си във Франция и приятелка с президентите Франсоа Митеран и Жак Ширак, Кардинале се насочва към театъра в началото на новия век, получавайки овации за изявите си на сцената.

Актрисата продължава да снима филми на различни европейски езици до края на живота си, като през 2020 г. участва в швейцарския телевизионен сериал Bulle.

В последните години от живота си Кардинале става по-малко активна, появявайки се само в няколко продукции. Наскоро тя изигра поддържащи роли в продукцията на Нетфликс Rogue City през 2020 г. и в драмата The Island of Forgiveness през 2022 г.

Наградена за цялостно творчество на кинофестивала в Берлин през 2002 г., Кардинале казва, че актьорството е било чудесна кариера.

Не е искала да става актриса

"Фактът, че правя филми, е просто случайност", каза още Кардинале, приемайки почетния приз. "Когато ме попитаха: "Искаш ли да участваш във филми?", аз отговорих "Не", а те настояваха в продължение на шест месеца".

Успехът на Клаудия Кардинале идва вследствие и на международната слава на София Лорен и тя е провъзгласена за италианския отговор на Брижит Бардо. Макар и да не достигна нивото на успех на френската актриса, тя все пак е считана за звезда и работи с водещи режисьори в Европа и Холивуд.

"Те ми дадоха всичко", каза Кардинале.

Сред наградите й е и почетен "Златен лъв", който получава във Венеция близо 40 години след първата си поява на екрана.

Една от най-великите на всички времена

Италианският министър на културата Алесандро Джули нарече Клаудия Кардинале "една от най-великите италиански актриси на всички времена". Неговата френска колежка Рашида Дати също отдаде почит на актрисата.

"Французойка по душа, муза на великите, тя въплъщаваше по бляскав начина свободата, силата и елегантността", каза Дати, припомняйки си "погледа, гласа и аурата на Клаудия Кардинале, които завинаги ще останат част от историята на киното".

