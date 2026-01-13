Още един икономически сектор в Гърция скочи на бунт!

Таксиметровите шофьори в Атина обявиха 48-часова стачка, която заплашва сериозно да затрудни придвижването в гръцката столица. Протестът е насочен срещу новите данъчни политики и задължителното преминаване към електрически превозни средства, съобщи гръцкото издание Катимерини.

От синдиката на таксиметровите шофьори в Атина SATA предупреждават, че задължителната електрификация заплашва директно оцеляването на сектора. По думите им липсват адекватна инфраструктура за зареждане, достъпни цени на електроенергията и реалистични разходи за закупуване на електромобили. „Това не е зелено развитие, а икономическо унищожение“, заявяват от синдиката.

Недоволството се засилва и от липсата на ясна регулация, която да разграничава таксиметровите услуги от колите под наем с шофьори. Според SATA такситата извършват транспорт от точка до точка, докато частните платформи продават време за пътуване, но въпреки това двете услуги се третират по сходен начин от държавата.

Синдикатът отправя остри критики и към мултинационалните приложения за споделено пътуване, които според тях изкривяват пазара. Таксиметровите шофьори подчертават, че гръцките професионалисти работят под строг контрол и сериозен данъчен натиск, докато чуждестранните компании често оперират без достатъчен надзор и без стабилна местна данъчна основа.

Сред исканията на протестиращите е и достъп до бус лентите при превоз на пътници. Според SATA такситата са част от обществения транспорт и изключването им от тези коридори увеличава задръстванията и вредното въздействие върху околната среда. По отношение на данъчното облагане синдикатът предупреждава, че секторът вече не може да издържа на нарастващите разходи за гориво, поддръжка и живот, като определя настоящата политика като несправедлива и опасна за бъдещето на таксиметровия бранш.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com