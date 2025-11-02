Опасно заразно заболяване плъзна в Гърция! Ще ни засегне ли

Гърция отново е изправена пред здравна заплаха. В страната е потвърден случай на маймунска шарка, при това с по-опасен и бързоразпространяващ се вариант на вируса.

Пациентът е хоспитализиран под стриктно лекарско наблюдение, а контактните лица се издирват спешно. Властите отправят тревожно предупреждение – рискът не идва само от маймунската шарка, но и от нов ръст на Ковид-19 и западнонилската треска.

Опасният вариант и заплахата за региона

Медицинските служби потвърждават, че става дума за щам, известен със своята висока скорост на предаване. Гръцкият център за контрол и превенция на заболяванията работи в координация със Световната здравна организация, за да предотврати разпространението.

Лекарите не разкриват националността на пациента, но съобщават, че той е пътувал в чужбина, вероятно в регион, където вирусът циркулира активно. Извършват се тестове на всички, с които е имал контакт.

Специалистите напомнят, че симптомите на маймунската шарка включват висока температура, главоболие, болки в гърба и мускулите, както и характерен обрив, който може да обхване цялото тяло. „Дори при един от тези признаци пациентите трябва незабавно да потърсят медицинска помощ“, призовават гръцките лекари.

Тройна здравна заплаха

Докато случаят с маймунската шарка се разследва, в Гърция се отчита рязко увеличение на заразените с Ковид-19. Повечето пациенти са със слаби симптоми, но здравните власти предупреждават, че новите варианти се предават по-бързо. Едновременно с това лекарите сигнализират и за опасност от западнонилска треска – болест, която се предава чрез ухапвания от комари.

Гръцките медици настояват хората да избягват райони със застояла вода и да носят защитно облекло при излизане навън. Властите обобщават: страната навлиза в критичен период, в който дори лека небрежност може да доведе до нова здравна криза.

