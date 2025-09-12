Нови подробности за убиеца на Чарли Кърк

Заподозреният за убийството на американския консервативен активист Чарли Кърк, 22-годишният жител на Юта Тайлър Джеймс Робинсън, ще бъде обвинен по три члена от наказателния кодекс.

Това съобщи The Washington Post, като се позова на документите, с които разполага.

В допълнение към убийството с утежняващи вината обстоятелства, той е обвинен и в незаконно притежание на оръжие и възпрепятстване на правосъдието.

Губернаторът на Юта Спенсър Кокс потвърди задържането на предполагаемия убиец на американския консервативен активист Чарли Кърк.

"Взехме го", започна той пресконференцията и потвърди името на предполагаемия извършител - Тайлър Робинсън.

"Вечерта на 11 септември член на семейството на Тайлър Робинсън се свърза със семеен приятел, който се свърза с офиса на шерифа на окръг Вашингтон с информация, че Робинсън им е признал или намекна, че е извършил това престъпление", каза губернаторът.

Директорът на ФБР Кеш Пател заяви, че разследването на убийството на консервативния активист Чарли Кърк и издирването на всички замесени в това престъпление продължава.

"Разследването продължава. Ще продължим да работим с местните и щатските власти за разследване, за да им предоставим необходимите доказателства за наказателно преследване. Ще бъдем тук толкова дълго, колкото е необходимо, за да отговорим на всяко искане, да намерим и задържим всеки заподозрян, който може да е замесен в това престъпление", каза Пател на пресконференция.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще отиде на погребението на политическия активист Чарли Кърк, предава

Fox News. "Отивам на погребението на велик човек на име Чарли Кърк - човек, който не трябва да има погребение в момента. Той трябваше да бъде там, пред хората", подчерта Тръмп.

Той отбеляза, че Кърк е човек, който има огромно влияние върху американската политика. Според него Кърк е изиграл ключова роля за привличането на млади избиратели, което е било важен фактор за победата му на изборите.

