Натиск върху Путин! Интернет ограниченията удрят икономиката

Представители на руската промишленост отправиха директно предупреждение към президента Владимир Путин, че ограниченията върху мобилния интернет вече нанасят сериозни щети на икономиката и ежедневието на хората. Темата беше поставена на годишна среща на индустриалния съюз в Москва, съобщи ТАСС. Критиките идват на фона на нарастващо недоволство сред населението и бизнеса.

„Ограниченията на мобилния интернет затрудняват живота както на икономиката, така и на гражданите“, заяви председателят на съюза Александер Шохин в присъствието на Путин. Той подчерта, че макар мерките да са мотивирани от съображения за сигурност, е необходимо да се намери по-балансиран подход.

Според него бизнесът разбира сложността на ситуацията и подкрепя заместването на вноса в цифровия сектор. В същото време обаче ограниченията върху чуждестранните технологии трябва да се въвеждат по предвидим начин и да отчитат развитието на местните алтернативи.

По информация на медиите руският президент не е направил публичен коментар по отправените критики. Междувременно проблемите, причинени от ограниченията, стават все по-осезаеми за гражданите.

Засегнати са ключови услуги като безкасови плащания, банкови преводи, онлайн поръчки и транспортни приложения. Появяват се и информации за възможна пълна блокада на приложението Телеграм, което допълнително засилва напрежението.

Властите обясняват ограниченията със необходимостта от защита срещу украински атаки с дронове и ракети. Въпреки това критиките се разширяват, включително и от медии, близки до Кремъл.

Вестник „Независимая газета“ предупреждава, че страната рискува да изостане в развитието на интернет икономиката, ако ограниченията продължат. Изданието призовава да не се оставя изцяло контролът върху ключовите технологии в ръцете на силовите структури.

