Напрежение! Иран със зловещо предупреждение

Военни и цивилни служители на авиобазата Ал-Удейд в Катар са посъветвани да напуснат съоръжението до сряда вечер, 14 януари.

Това съобщи на Ройтерс,, позовавайки се на трима дипломатически източници.

Авиобаза Ал Удейд, разположена на 30 километра югозападно от Доха, е най-голямото военно съоръжение на САЩ в Близкия изток.

Около 10 000 американски войници са постоянно разположени в базата, което я прави стратегически център на американските операции в региона.

Посолството на САЩ в Доха досега се въздържа от коментари по този въпрос.

Високопоставен ирански служител каза пред Ройтерс, че Техеран е изпратил предупреждение в което предупреждавал американските съюзници в Близкия изток, че ще удари американски военни бази в отговор на възможна американска атака, в сряда.

Иранските власти подчертали, че такива мерки ще бъдат отговор на агресията и това ще има сериозни последици за регионалната сигурност.

