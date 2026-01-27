Мълния порази митинг, десетки ранени

Мълния удари митинг на поддръжници на бившия крайнодесен президент на Бразилия Жаир Болсонаро на 25 януари, ранявайки 89 души, според местната пожарна служба.

Хиляди се събраха под дъжда в бразилската столица, за да подкрепят Болсонаро, който миналата година беше осъден на 27 години затвор за това, че е оглавил неуспешен държавен преврат след загубата си на изборите с малка разлика.

Кадри, споделени онлайн, показват тълпи с цветни чадъри и пластмасови пончота, шокирани от внезапна светкавица и гръмотевичен звук.

Пожарната служба съобщи за АФП, че е оказала помощ на 89 души на мястото на инцидента, включително 47, които са били откарани в болници.

Единадесет души „се нуждаеха от сериозна медицинска помощ“, добави пожарната служба.

Събранието беше организирано от бразилския депутат Николас Ферейра, за да се поиска „амнистия“ за Болсонаро.

Бившият държавен глава е в затвора „Папуда“ в Бразилия.

Той страда от сериозни здравословни усложнения, свързани с нападение с нож по време на предизборната кампания през 2018 г., и през декември прекара една седмица в болница след операция на херния.

В началото на този месец той премина през изследвания след падане в затвора, но не бяха открити сериозни наранявания.

La foudre s'est abattue sur la foule et fait 89 blessés, lors d'une manifestation en soutien à l'ancien président Jair Bolsonaro, à Brasilia, dimanche 25 janvier. pic.twitter.com/dEg2J4mFZP — franceinfo (@franceinfo) January 26, 2026

