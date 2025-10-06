Макрон постави ултиматум на подаващия оставка премиер

Френският президент Еманюел Макрон даде на подаващия оставка министър-председател Себастиан Льокорню срок от два дни, за да изготви "план за стабилност“ на страната. Това съобщиха от президентската канцелария, цитирани от АФП.

Според изявление на Елисейския дворец Макрон е възложил на Льокорню задачата „до сряда вечер (8 октомври) да проведе финални преговори с цел определяне на платформа за действие и стабилност за страната“, пише БГНЕС. Решението идва след изненадващата оставка на премиера, подадена по-малко от месец след встъпването му в длъжност.

Кабинетът, който беше представен от Льокорню на 5 октомври предизвика остра критика от целия политически спектър. Министър-председателят се сблъска с трудната задача да получи одобрение в дълбоко разделения парламент за строг бюджет за следващата година.

Двамата му непосредствени предшественици - Франсоа Байру и Мишел Барние, бяха отстранени от законодателната камара в резултат на конфликт по повод плана за разходите. Публичният дълг на Франция е достигнал рекордно високо ниво, сочат официални данни от миналата седмица.

