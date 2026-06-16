Лукашенко каза неочаквани от никого думи за войната!

Украйна не трябва да очаква никакви военни действия от страна на Беларус. Това обяви беларуският президент Александър Лукашенко в интервю за Al Arabiya.

Той отбеляза, че Беларус е изключително уязвима във военно отношение, тъй като украинските военни виждат цялата територия на страната „като на длан“.

Лукашенко също така отбеляза, че ако Беларус влезе във войната, фронтовата линия ще се увеличи с 1500 километра.

„При сегашното състояние на войната няма да можем да осигурим отбраната на този участък“, подчерта Лукашенко.

Следователно, влизането на Беларус във войната под каквато и да е форма е „неприемливо“, добави той.

Беларуският лидер също така се извини за критиките си към украинския президент Володимир Зеленски. Той посочи, че е отговарял на предполагаемо изявление на Зеленски, че Украйна е идентифицирала първите си 500 военни цели в Беларус, които биха могли да бъдат атакувани, ако режимът на Лукашенко влезе директно във войната на страната на Русия.

Всъщност не Зеленски, а командирът на Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди - Мадяр, говори за 500 цели на 26 май.

„Що се отнася до критиките си към Зеленски, е, може би прекалих в някои отношения. Ако Володимир Александрович се е обидил, извинявам се за тези думи. Може би не е трябвало да говоря толкова остро за това“, заяви Лукашенко.

Той също така подчерта, че Беларус е заинтересована от прекратяване на войната.

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