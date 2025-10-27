Лондон с извънреден ход! Дава нещо огромно на Турция

Британският премиер Киър Стармър заяви, че Лондон е постигнал споразумение за продажба на изтребители „Юрофайтър Тайфун“ на Турция в рамките на 10-годишна сделка на стойност близо 11 млрд. долара, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„Това е наистина значима сделка, защото става дума за поръчки на стойност 8 млрд. паунда (10,7 милиарда долара)... това са работни места, които ще се запазят за следващите 10 години с производството на изтребителите „Тайфун“ — изключително важно за нашата страна“, каза Стармър след срещата си с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара.

Според британското министерство на отбраната, поръчката включва 20 изтребителя „Юрофайтър“ и представлява „най-голямата сделка за бойни самолети от цяло поколение насам“.

От ведомството уточниха, че споразумението ще засили бойните способности на Турция и ще укрепи „силата на НАТО в ключов регион“.

„Това е югоизточният фланг на НАТО, и затова наличието на такава способност в сътрудничество с Обединеното кралство е от изключителна важност и за самия Алианс“, подчерта британският премиер.

От своя страна президентът Реджеп Тайип Ердоган приветства историческото споразумение, определяйки сделката за нов символ на отбранителното сътрудничество между двете страни.

„Считаме това за нов символ на стратегическите отношения между нашите две близки съюзнически държавиˮ, заяви Ердоган след подписването на споразумението с британския премиер в своя президентски дворец в Анкара.

