Леден шок в Гърция! Пътищата замръзват, глоби валят за шофьорите

Гърция навлиза в период на рязко застудяване, като от днес температурите падат с поне 10 градуса, а в почти цялата страна минималните стойности вече са под нулата. Властите предупреждават за сериозен риск по пътищата, като на много места има заледени участъци, които затрудняват движението и създават опасност за шофьорите, предаде БНР.

Гражданска защита обяви повишена готовност заради очакваното много студено време, а прогнозите сочат, че в следващите четири дни Гърция ще бъде засегната от силни валежи от дъжд и сняг. Най-засегнати се очаква да бъдат Пелопонес, северните райони на страната и части от островите в Егейско море, където условията могат да се влошат рязко.

Пътна полиция въведе строги проверки и изисква всички автомобили да бъдат оборудвани със вериги, независимо от маршрута и посоката на движение. При липса на вериги се налагат глоби от 80 евро, като контролът вече е засилен заради множеството заледени пътни отсечки. Шофьорите са призовани да пътуват само с технически изправни автомобили и с достатъчно гориво.

Общинските служби в страната са приведени в пълна готовност да реагират при затруднено придвижване и извънредни ситуации, особено в планинските и отдалечените райони. В Атина бяха отворени отопляеми зали за бездомни хора и за граждани, които не могат да си позволят отопление, като им се осигурява и храна. Денонощно работят и екипи в помощ на възрастни хора, които са сред най-уязвимите при екстремния студ.

Според метеорологичните прогнози утре се очаква и рязко усилване на вятъра в Егейско море, което може да доведе до прекъсвания и забавяния на фериботния трафик, създавайки допълнителни проблеми за транспорта и снабдяването на островите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com