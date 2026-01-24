Кръв, ракети и пожари в Украйна часове след преговорите за мир

Най-малко един човек е убит, а най-малко 15 са ранени при масирани руски въздушни атаки срещу Киев и Харков през изминалата нощ, съобщиха украинските власти, цитирани от Франс прес. Ударите бяха нанесени часове след първия кръг преговори между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби, посветени на възможностите за прекратяване на войната.

В цялата страна бе обявена въздушна тревога, а в Киев властите предупредиха за комбинирана заплаха от дронове и балистични ракети. В столицата са нанесени щети в пет квартала, избухнали са пожари и са изпочупени прозорците на частна клиника и жилищна сграда, съобщи кметът Виталий Кличко. По думите му един човек е загинал, а четирима са ранени, като трима от тях са приети в болница. В резултат на ударите са регистрирани и прекъсвания на топло и водоподаването в отдалечени райони на града, при температура около минус 10 градуса.

В Харков атаката е била извършена с ирански дронове „Шахед“, съобщи кметът Игор Терехов. Поразени са няколко жилищни сгради, център за разселени хора, болница и родилно отделение в града, разположен близо до руската граница. По данни на местните власти в Харков са ранени 11 души.

Новите удари засилват опасенията за рязка ескалация на конфликта, въпреки започналите дипломатически усилия, и поставят под съмнение перспективите за бързо прекратяване на близо четиригодишната война.

