Кървава буря! Русия удари Украйна със стотици дронове

Най-малко двама души са убити, а десетки са ранени при масирана руска атака с дронове срещу Украйна през нощта, съобщи президентът Володимир Зеленски в публикация в социалната мрежа X. По данни на украинските власти в нападението са участвали над 200 дрона, насочени срещу няколко региона едновременно.

Под ударите са попаднали Сумска, Харковска, Днепропетровска, Запорожка, Хмелницка и Одеска област, като са засегнати както гражданска инфраструктура, така и жилищни райони. Атаката е една от най-мащабните от началото на зимата и е нанесла сериозни щети в редица населени места.

Междувременно над 200 000 потребители в контролираната от Русия част на Запорожка област са останали без електрозахранване след украински удар с дронове, съобщи назначеният от Москва губернатор Евгений Балицки. По негови думи близо 400 населени места са потънали в тъмнина, а възстановяването на тока продължава при изключително тежки условия.

Ситуацията е допълнително усложнена от силния студ – температурите в югоизточната част на областта, по-голямата част от която е под руски контрол, са значително под нулата. Това поставя хиляди хора в риск заради липсата на електричество и отопление.

Отделно от бойните действия в Украйна, последици от войната се усещат и на руска територия. В кавказкия регион Северна Осетия две деца и един възрастен са били ранени, след като украински дрон е ударил жилищна сграда в град Беслан, съобщи регионалният губернатор.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com