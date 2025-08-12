Свят

Камък се пука! Нов температурен рекорд измериха в Турция

Шанлъурфа по принцип е един от градовете в Турция с най-високи температури на въздуха

53 градуса по Целзий показаха днес термометрите в югоизточния турски град Шанлъурфа, предаде Анадолската агенция.

Изнурителната жега продължава да оказва негативно влияние върху живота на местните жители. Поради високите температури обичайно оживените улици и булеварди на града опустяха и много граждани потърсиха спасение и прохлада в парковете под сянката на дърветата.

Шанлъурфа по принцип е един от градовете в Турция с най-високи температури на въздуха.

 

Автор Иван Ангелов

