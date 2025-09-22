Извънредно от Белия дом за Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще проведе поредица от важни срещи в ООН тази седмица, като ще започне с двустранни разговори с генералния секретар на световната организация Антонио Гутериш и лидерите на Украйна, Аржентина и ЕС.

Това съобщи днес говорителят на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от "Ройтерс", информира БТА.

На отделна среща на върха Тръмп ще разговаря и с лидерите на Катар, Саудитска Арабия, Индонезия, Турция, Пакистан, Египет, ОАЕ и Йордания, добави Левит.

