Ние ще го разгледаме, когато Ормузкият проток бъде отворен, освободен и обезопасен, каза президентът на САЩ

Извънредно! Иран поиска примирие, Тръмп постави условието
01 апр 26 | 16:17
Агенция Стандарт

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че новият лидер на Иран е поискал примирие.

"Президентът на новия режим в Иран, значително по-малко радикализиран и много по-интелигентен от своите предшественици, току-що поиска от Съединените американски щати прекратяване на огъня! Ние ще го разгледаме, когато Ормузкият проток бъде отворен, освободен и обезопасен. Дотогава ще атакуваме Иран до пълното му унищожение или, както се казва, ще го върнем в каменната ера", написа Тръмп в социалната си мрежа TruthSocial.

