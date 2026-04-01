Извънредно! Иран поиска примирие, Тръмп постави условието

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че новият лидер на Иран е поискал примирие.

"Президентът на новия режим в Иран, значително по-малко радикализиран и много по-интелигентен от своите предшественици, току-що поиска от Съединените американски щати прекратяване на огъня! Ние ще го разгледаме, когато Ормузкият проток бъде отворен, освободен и обезопасен. Дотогава ще атакуваме Иран до пълното му унищожение или, както се казва, ще го върнем в каменната ера", написа Тръмп в социалната си мрежа TruthSocial.

[ 🇺🇸 US - 🇮🇷 Iran ]



Trump: “new regime has just asked the United States of America for a CEASEFIRE! We will consider when Hormuz Strait is open, free, and clear.” pic.twitter.com/sYaAZdewoB — Hedgehog Geopolitics (@HedgehogGeopol) April 1, 2026

