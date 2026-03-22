Израелският посланик: Иран е режим от лунатици с ядрено оръжие!

Иран представлява заплаха не само за Израел, но и за целия свят, ако успее да се сдобие с ядрено оръжие и да разшири ракетната си мощ. Това предупреди посланикът на Израел Йоси Леви Сфари в интервю за Нова телевизия, като подчерта, че конфликтът вече има глобални измерения.

По думите му Тел Авив действа под натиск и без реална алтернатива. Основният риск според него е, че Иран може да започне да диктува не само сигурността, но и икономическите процеси в света.

„Използваме сила, защото нямаме друга алтернатива“, заяви Сфари, като очерта три ключови цели пред Израел - унищожаване на ядрените способности на Иран, премахване на ракетната му инфраструктура и спиране на финансирането на прокси групировки като „Хизбула“ и хутите.

Според него именно ракетната програма на Техеран е пряка заплаха за целия свят, а не само за Близкия изток. Той предупреди, че ако Иран постигне „ядрен имунитет“, ситуацията може да се развие по сценарий, сходен с този на Северна Корея.

Той предупреди, че светът не може да си позволи „режим от лунатици“ да разполага с ядрено оръжие и да диктува глобалните процеси.

Посланикът обърна внимание и на икономическите рискове. По думите му, при евентуална ядрена доминация Иран ще може да влияе пряко върху цените на петрола и глобалните пазари. Той посочи, че действията на хутите в Червено море вече създават сериозни затруднения за търговията, като принуждават корабите да заобикалят Африка и оскъпяват доставките за Европа.

Сфари заяви още, че дипломатическите усилия досега не дават резултат, а Иран използва преговорите, за да печели време. Решенията за евентуални бъдещи разговори според него зависят в голяма степен от Съединените щати.

Той коментира и информационната война, като обвини Иран, Китай и Русия, че използват социалните мрежи и мрежи от ботове, за да влияят върху общественото мнение в демократичните държави.

По отношение на военните действия посланикът подчерта, че Израел не цели унищожаването на иранската култура или исторически обекти. Той заяви, че цивилните не са мишена, и добави, че атаките от иранска страна са били насочени към чувствителни религиозни обекти в Йерусалим с цел предизвикване на международна реакция.

„Ние се възхищаваме на историята и културата на иранския народ, но този режим трябва да бъде спрян“, заключи той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com