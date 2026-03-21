Нова рокада на върха в МВР! Ключов шеф уволнен

На фона на скандал с нощната визита на Иван Демерджиев в МВР, вътрешният министър Емил Дечев предприе нова, ключова рокада във върха на ведомството.

Министър Емил Дечев е уволнил и шефа на "Вътрешна сигурност" ст. комисар Даниел Луков, съобщи Епицентър. бг

Директорът на дирекция "Вътрешна сигурност" е пряко подчинен на министъра на вътрешните работи. Луков беше назначен през 2024 година.

Звеното е ключово - отговаря за проверки и разследвания, свързани с дисциплинарни нарушения и престъпления на служители на МВР.

Дирекция "Вътрешна сигурност" е структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационно-аналитична и организационна дейност по превенция, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, извършени от служители на министерството.

Органите на дирекцията:

предотвратяват, пресичат и разкриват престъпления, извършени от служители на министерството;

извършват превантивна дейност;

извършват проучване за надеждност съобразно определената им компетентност в Закона за защита на класифицираната информация и издават, отказват, прекратяват или отнемат разрешения за достъп до класифицирана информация, както и осъществяват контрол за надеждност на лицата, получили достъп до класифицирана информация по реда на раздел VІ от глава шеста на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация;

разработват общите изисквания и основните регламентиращи документи по извършване на процедура по проучване за надеждност в МВР и оказват методическа помощ на проучващите органи в службите за сигурност и обществен ред в МВР.

Звеното може да нарежда подслушване и проследяване, слагане на СРС-та, което в предизборна кампания може да бъде прилагано върху лица, които се смятат за неудобни на властта.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com