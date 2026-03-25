ИТН притисна Дечев за чистката. Свиква парламента

Парламентарната група на ИТН започна да събира подписи за провеждане на извънредно пленарно заседание на 51-то Народно събрание на 01.04.2026 г. (сряда) от 14.00 часа, съобщиха от пресцентъра на партията.

Причината за това е излязлата информация за продължаващите уволнения в МВР, предприети от министър Дечев, на хора ангажирани със случая „Петрохан“.

Последното отстраняване е на старши комисар Кремена Илиева, заемала доскоро поста директор на Националния институт по криминалистика към Министерство на вътрешните работи.

От ИТН призовават всички политически партии, които не желаят истината да бъде смачкана от имащата си служебен кабинет коалиция ППДБ, да подкрепят с подписи провеждането на това извънредно заседание.

"Засега имаме подкрепата на групата на партия ГЕРБ, надяваме се и другите партии да подкрепят тази инициатива. Няма нищо по-важно от истината. Ние от ИТН няма да позволим българските деца да бъдат докосвани с мръсни ръце и няма да позволим на подкрепялите това, да им се размине", се казва още в позицията на партията.

