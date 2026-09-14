Изненада на изборите в Швеция. Страната поема по нов курс

Изненада на парламентарните избори в Швеция. Печели опозиционната социалдемократическа партия, което е глътка въздух за Европа, защото крайнодесните няма да управляват, но е завой във вътрешната политика, където се задава силна държавна подкрепа за социалните сфери.

Левоцентристкият опозиционен блок , начело с Магдалена Андерсон,,взима около 51,3 процента от гласовете, което ще им осигури мнозинство в 349-местния еднокамерен парламент, предава Евронюз, по данни на екзитпола.

Андершон, която беше премиер до 2022 г., се очаква отново да поеме управлението, измествайки досегашната дясноцентристка коалиция на премиера Улф Кристершон.

Той беше обещал, че ако десният блок спечели, крайнодесните ще получат министерски кресла за първи път в историята. Прогнозираната победа на левицата обаче осуетява тези планове.

Избирателите в Швеция гласуваха основно с фокус върху икономиката, високата безработица в страната, климатичните промени и затягането на имиграционната политика.

Победата на левите носи важно политическо значение както за страната, така че и за цяла Европа.

Опозицията е твърдо проевропейска и про атлантическа, така че промени ще има не във външната, а във вътрешната политика.

Очаква се сериозно пренасочване на средства към публичното здравеопазване, образованието и по-високи социални разходи, за да се компенсират нарасналите разходи за живот през последните години.

Силното присъствие на Зелените в блока означава, че екологичните и климатичните теми отново ще станат основен приоритет, с повече държавни инвестиции във възобновяема енергия.

Въпреки че лявото крило по принцип е по-либерално, проблемите с гангстерската престъпност в Швеция са толкова сериозни, че Магдалена Андершон вече възприе доста по-строга реторика. Промяна към "отворени врати" няма да има, но подходът ще се фокусира повече върху социалната интеграция и превенцията, отколкото само върху депортациите, предлагани от десницата.

След сериозните изборни успехи на десни и националистически формации в страни като Германия, Франция и Италия, Швеция направи рязък завой и се завръща към по-либералния и социален модел, с който Скандинавските страни традиционно са известни.